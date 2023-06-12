Размытые кладбища и скотомогильники. Какие болезни угрожают Украине после катастрофы на Каховской ГЭС

По его словам, в первую очередь надо помочь с питьевой водой: обеспечить людей бутылочной водой, восстановить затопленные водозаборы Херсона и Николаева. Правительство планирует построить новые.

Со всей страны в южные районы уже везут помощь - продукты, лодки и воду в бутылках. Но, по оценкам ООН, более 700 тыс. жителей юга Украины могут столкнуться с нехваткой питьевой воды.

Людей с затопленных территорий просят не набирать воду из колодцев Фото: Reuters

В Минздраве говорят, что в Херсонской области сейчас есть около 600 тыс. таблеток для обеззараживания воды. Однако хватит ли этого?

Инфекционист Андрей Александрин отмечает, что, кроме питьевой воды, людей необходимо как можно быстрее обеспечить качественной технической.

"Если люди покупают овощи и некачественно их обработают, если они будут мыться некачественной водой, есть большой риск того, что кишечные инфекции попадут в организм", - предупреждает эксперт.

Он критикует власть за недостаточно оперативное информирование, а международные организации - за промедление с реакцией.