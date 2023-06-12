Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщают мировые СМИ.
Издание Corriere della Sera сообщает, что политик умер в больнице в Милане. Бывший глава правительства Италии был помещен в реанимацию из-за проблем с дыханием. В последнее время он боролся с лейкемией.
Сильвио Берлускони - медиамагнат, был одним из богатейших людей Италии и долгожителем в итальянской политике, дольше всех в стране проработал на посту премьер-министра.
Деловой журнал Forbes утверждает, что состояние Берлускони и его семьи составляет около 6,8 миллиарда долларов США.
Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы и обвинения в коррупции, которые он отрицал, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Как пишет Русская служба BBC, противоречивая фигура этого политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.
Сильвио Берлускони основал партию "Вперед, Италия" в 1994 году, выиграл с ней парламентские выборы и стал премьер-министром.
Политик возглавлял правительство еще три раза - в 2001, 2005 и 2008 годах.
В 2011 году он ушел в отставку.
В августе 2013 года Берлускони был признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Он не получил тюремного заключения, но ему было запрещено занимать государственные должности в течение нескольких лет. После истечения срока запрета Берлускони баллотировался на выборах в Европейский парламент (ЕП) и был избран.
В сентябре 2022 года Берлускони победил на выборах в сенат.
Весной 2022 года канцелярия премьер-министра Марио Драги потребовала от Берлускони компенсацию в размере 10,5 миллиона евро за то, что его поведение навлекло на Италию "дурную славу по всему миру".
В феврале этого года Берлускони был оправдан за недостатком улик по делу о так называемых вечеринках "бунга-бунга", в рамках которого он обвиннялся в коррупции и подкупе свидетелей. Процесс был назван в честь девушки из эскорта, замешанной в этом деле. На момент вечеринок на вилле Берлускони ей было 17 лет.
Галерея: Сильвио Берлускони
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