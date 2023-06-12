Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Издание Corriere della Sera сообщает, что политик умер в больнице в Милане. Бывший глава правительства Италии был помещен в реанимацию из-за проблем с дыханием. В последнее время он боролся с лейкемией.

Сильвио Берлускони - медиамагнат, был одним из богатейших людей Италии и долгожителем в итальянской политике, дольше всех в стране проработал на посту премьер-министра.

Деловой журнал Forbes утверждает, что состояние Берлускони и его семьи составляет около 6,8 миллиарда долларов США.

Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы и обвинения в коррупции, которые он отрицал, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Как пишет Русская служба BBC, противоречивая фигура этого политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.

Сильвио Берлускони основал партию "Вперед, Италия" в 1994 году, выиграл с ней парламентские выборы и стал премьер-министром.

Политик возглавлял правительство еще три раза - в 2001, 2005 и 2008 годах.

В 2011 году он ушел в отставку.