У Берлускони диагностированы лейкемия и пневмония

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован с пневмонией, кроме того, он уже какое-то время страдает лейкемией, сообщила в четверг итальянская клиника Сан-Рафаэль.
Больница сообщила, что 86-летний Берлускони останется в больнице, чтобы снизить негативное влияние пневмонии на его общее состояние, пишет DPA.
Берлускони был госпитализирован в среду, изначально сообщалось, что у него проблемы с сердцем, сосудами и дыханием.
Берлускони находится в отделении интенсивной терапии клиники Сан-Рафаэль в Милане.
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