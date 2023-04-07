У Берлускони диагностированы лейкемия и пневмония

Больница сообщила, что 86-летний Берлускони останется в больнице, чтобы снизить негативное влияние пневмонии на его общее состояние, пишет DPA.

Берлускони был госпитализирован в среду, изначально сообщалось, что у него проблемы с сердцем, сосудами и дыханием.

Берлускони находится в отделении интенсивной терапии клиники Сан-Рафаэль в Милане.