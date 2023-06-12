Миллиардер Безос совершил покупку, которая привела экспертов в замешательство

Покупка Безоса озадачила аналитиков и экспертов рынка. Это первый случай за 20 лет, когда Безос купил хотя бы одну акцию Amazon. За последние 20 лет миллиардер продал акций на сумму более 30 миллиардов долларов, что позволило ему финансировать свою космическую компанию Blue Origin, а также купить яхту и инвестировать в другие проекты.

По данным Forbes, сейчас Безосу принадлежит 9,7% акций Amazon. Безос передал 2,9% акций своей бывшей жене Маккензи Скотт.

Доля Безоса в Amazon обеспечивает миллиардеру основную часть его состояния, которое оценивается в $146,2 млрд.

По данным Bloomberg, покупка Безосом одной акции Amazon вызвала большое замешательство и неопределенность среди экспертов.

"Я пытаюсь понять, что это было", - сказал аналитик Sanford C. Bernstein, в беседе с информационным агентством. Он пошутил, что миллиардеру вполне могло не хватить одной акции, чтобы вернуть контроль над компанией.

Пользователи социальных сетей выдвинули несколько теорий для объяснения этой покупки. Одна из них предполагает, что Безос, скорее всего, решил подарить кому-то одну акцию Amazon в виде физического сертификата. Другие пользователи предположили, что бизнесмен по неосторожности купил акцию Amazon в биржевом приложении.

Amazon и Безос отказались от комментариев.

В любом случае, покупка одной акции пошла миллиардеру на пользу. Благодаря этой одной акции, которая в пятницу, 9 июня, достигла максимума в 125,79 доллара, Безос уже заработал на сделке более 11 долларов.