Ринкевич: госучреждения должны принести извинения семье убитой в Екабпилсе женщины

По его словам, судебные органы должны понимать, что это больше, чем просто конкретное дело.

"Такие ситуации подрывают доверие к судебной власти, и тогда нечего удивляться, если люди не будут писать заявления и ничего не будут ждать от судебной системы. Мне кажется, первый шаг, с которого следовало бы начать - извинения всех государственных органов перед конкретной семьей за случившуюся трагедию", - заявил Ринкевич.

По его словам, в конкретном случае "процесс не окончен", поскольку, хотя можно отговориться статьями закона, на самом деле это конкретные сотрудники полиции и прокуратуры, которые что-то сделали или, наоборот, не сделали. Это нельзя оставлять на уровне «просто так случилось», убежден Ринкевич.

На просьбу прокомментировать непосредственно заявления генерального прокурора в связи с упомянутой трагедией будущий президент государства ответил, что ожидает предметной оценки со стороны Совета юстиции.

Как сообщалось, Латвийский совет присяжных адвокатов обратился в Совет юстиции с просьбой провести проверку заявлений генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката убитой в Екабпилсе женщины. В интервью журналу Ieva Стуканс высказал критику в адрес адвоката женщины, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительно преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.