Видео ⟩ Макгрегор отправил талисман "Майами Хит" в больницу

Во время паузы в четвертом матче финальной серии между третьей и четвертой четвертью Макгрегор пытался развлекать публику. Матч проводили команды "Денвер Наггетс" и "Майами Хит".

Скандальный ирландец нанес талисману Берни, надевшему боксерские перчатки, два удара. Как выяснилось позже, удары были слишком сильными, и талисман пришлось доставить в больницу.

После первого удара Берни упал на землю и сразу же получил еще один удар. В веселом настроении талисман унесли с площадки, но ситуация оказалась более серьезной, чем выглядело изначально.

Мужчина, одетый в костюм Берни, в целях безопасности был доставлен в больницу, сообщает The Athletic. Как сообщает издание, мужчине дали обезболивающее и позднее доставили домой, где он продолжил восстанавливаться от полученных травм.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года.