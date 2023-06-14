Видео ⟩ Отец Блюгера: Имя Теодора будет выгравировано на Кубке Стэнли

Напомним, "Вегас Голден Найтс", за который выступает Блюгер, впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

В пятом матче финальной серии "Вегас Голден Найтс" дома разгромил "Флориду Пантерз" со счётом 9:3, в результате чего счёт в серии до четырёх побед стал 4–1 в пользу "Вегаса". Блюгер на лёд не выходил.

Чтобы имя хоккеиста было выгравировано на кубке, он должен принять участие по меньшей мере в половине регулярных игр в составе команды-чемпиона или должен выходить на площадку в финальной серии. Блюгер не выполнил ни один из этих критериев.

Однако Валентин Блюгер рассказал, что имя его сына все-таки будет выгравировано на кубке Стэнли. "Все могут успокоиться - его имя будет на кубке, - сказал Валентин Блюгер Sportacentrs.com. - Теодора теперь официально можно называть чемпионом Кубка Стэнли".

Teodors Bļugers Stenlija kausa ieguvējs🇱🇻



Otrs latvietis kopš 1996. gada Sanda Ozoliņa panākuma, kurš virs galvas ceļ Stenlija kausu pic.twitter.com/E0zii4LRqO — Hokeja Blogs (@hokeja_blogs) June 14, 2023

Блюгер в начале марта был обменян из "Питтсбург Пингвинз" в "Голден Найтс". В регулярном чемпионате он в 18 матчах набрал шесть очков (2+4).

В свою очередь в плей-офф 28-летний Блюгер принял участие в шести играх и отметился двумя набранными очками (1+1). Четыре матча он провёл в финальной серии Западной конференции против "Даллас Старз".

Валентин Блюгер допускает, что этим летом Кубок Стэнли может приехать и в Латвию.

Блюгер стал вторым латвийским хоккеистом, чья представляемая команда одержала победу в Кубке Стэнли. До сих пор единственным был Сандис Озолиньш, который выступал за "Колорадо Эвеланш" в 1996 году.