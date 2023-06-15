Правда ли, что после смерти пенсия достается государству?

Более 1300 пользователей Facebook поделились публикацией, в которой говорится, что после смерти умершего накопленная пенсия переходит в собственность государства. В этом посте пропущен важный контекст, поскольку в случае смерти лица до достижения пенсионного возраста есть возможность оставить часть накопленной пенсии в наследство другому лицу.
Автор поста говорит:
"Не кажется ли вам странным, что после смерти человека пенсия остается у государства, а его долги достаются семьей?"
Во-первых, после смерти получателя пенсии, супруг(а) умершего может в течение одного года получать пособие в размере 50% от пенсии, назначенной умершему в соответствии с Законом о государственных пенсиях (пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца и др.).
Для получения пособия супруг(а) должен быть получателем государственной пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца или специальной государственной пенсии в Латвии.
Во-вторых, накопительная пенсия или пенсия второго уровня может быть оставлена не государству, а родственнику или другому лицу. Согласно статье 31 Закона о государственных накопительных пенсиях, человек может выбрать, что произойдет с его накопительной пенсией или пенсией второго уровня, если он умрет до получения пенсии:
- пенсия перечисляется в специальный государственный пенсионный бюджет;
- она добавляется к накопительной пенсии лица;
- пенсия наследуется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом. То есть она либо добавляется к пенсионному фонду наследника, либо зачисляется на его текущий счет.
Наследовать накопительную пенсию или включить ее в капитал 2-го уровня пенсии другого лица можно, подав (в электронном виде или лично) заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Однако если умерший уже начал получать накопительную пенсию, она не может быть передана по наследству.
Подробнее о том, что происходит с накопительной пенсией в случае смерти получателя, рассказано на порталах VSAA и LV (здесь и здесь).
Также следует учитывать, что в пенсионную систему Латвии, как и других стран, заложен принцип солидарности. Другими словами, размер пенсии напрямую связан с размером взносов, а люди, которые делают взносы сейчас, обеспечивают пенсии нынешним пенсионерам и деньги получателям других услуг.
Часть пенсионных взносов также используется для выплаты пенсий по возрасту, уже упомянутых пособий вдовам (или вдовцам) пенсионеров, а также минимальных пенсий, которые назначаются даже в том случае, если взносов социального страхования лица было недостаточно для расчета пенсии.
Вывод: утверждение о том, что пенсия становится собственностью государства после смерти, не имеет контекста. Существуют ситуации, в которых супруг или другой наследник может получить часть пенсии.
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