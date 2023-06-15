Правда ли, что после смерти пенсия достается государству?

Наследовать накопительную пенсию или включить ее в капитал 2-го уровня пенсии другого лица можно, подав (в электронном виде или лично) заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Однако если умерший уже начал получать накопительную пенсию, она не может быть передана по наследству.

Подробнее о том, что происходит с накопительной пенсией в случае смерти получателя, рассказано на порталах VSAA и LV (здесь и здесь).

Также следует учитывать, что в пенсионную систему Латвии, как и других стран, заложен принцип солидарности. Другими словами, размер пенсии напрямую связан с размером взносов, а люди, которые делают взносы сейчас, обеспечивают пенсии нынешним пенсионерам и деньги получателям других услуг.

Часть пенсионных взносов также используется для выплаты пенсий по возрасту, уже упомянутых пособий вдовам (или вдовцам) пенсионеров, а также минимальных пенсий, которые назначаются даже в том случае, если взносов социального страхования лица было недостаточно для расчета пенсии.

Вывод: утверждение о том, что пенсия становится собственностью государства после смерти, не имеет контекста. Существуют ситуации, в которых супруг или другой наследник может получить часть пенсии.