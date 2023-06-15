Фото ⟩ Определена рыночная стоимость выставленного на аукцион Porsche

Служба государственных доходов (VID), отвечающая за реализацию имущества, принадлежащего государству, привлекла независимого оценщика для определения рыночной стоимости конфискованного Porsche Cayenne S.

Был сделан вывод, что минимальная сумма для продажи такого автомобиля составляет 67 200 евро.

Теперь, когда автомобиль выставлен на продажу в ценовом опросе, который похож на закрытый аукцион, любой желающий может подать свое предложение, но оно не должно быть ниже установленной оценщиком цены в 67 200 евро. Право на покупку государственного имущества получит тот, кто предложит наибольшую цену.

Галерея: Конфискованный автомобиль

Программа 360TV ZIŅneši выяснила, что время подачи ценового предложения - до 21 июня (включительно).

В описании продаваемого "Porsche Cayenne S" указано, что автомобиль имеет видимые повреждения после дорожно-транспортного происшествия: повреждены левый передний бампер, фара, капот двигателя, а также пластиковая обшивка под капотом, левая водительская дверь, разбито стекло, внутри салона осколки битого стекла.

Оплата за автомобиль должна быть произведена в течение двух дней после того, как VID пришлет счет. При продаже государственного имущества PVN не применяется.

Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne S, которым управлял обвиняемый, за нарушение правил дорожного движения. Полицейские заподозрили, что водитель находится в неадекватном состоянии, поэтому его доставили в медучреждение для проверки на наличие в организме наркотических или других одурманивающих веществ. Но обвиняемый отказался от проверки.