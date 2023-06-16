Первый чемпионат мира по сексу начался со скандала

Информация о том, что Швеция официально признала секс видом спорта, оказалась ложной, сообщает Daily Mail.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что Швеция официально признала секс видом спорта, а в Гётеборге под эгидой Шведской секс-федерации (SSF) состоится первый чемпионат Европы.
В СМИ начала появляться информация, что спортивные власти Швеции одобрили секс в качестве национального вида спорта. Однако, как выяснилось, все эти сообщения оказались ложью и Министерству спорта страны пришлось давать официальное опровержение этим заявлениям.
Несмотря на это, чемпионат Европы должен был начаться 8 июня. В нём должны были принять участие представители 19 стран. Состязания должны были проходить несколько недель по 6 часов в день в 16 разных дисциплинах:
соблазнение, массаж тела, прелюдия, эротический массаж соперника, оральный секс, проникновение, выносливость, внешний вид, качество позы, креативность в изменении положения, обмен позами и артистическое выступление, показатели давления и пульса во время соревнований, количество оргазмов за определенное время, самая сложная и красивая поза, самая красивая коммуникация по мнению судей и зрителей, самая активная пара, самая артистичная по Камасутре и самая популярная у жюри и зрителей.
Шведская федерация секса якобы включает в себя 31 ассоциацию с численностью 3126 человек. Все эти данные распространяет о себе сама организация - никакой независимой информации на этот счёт нет.
Турнир впоследствии был перенесён на сутки, а позже и вовсе отменён из-за того, что все участники разъехались. Участница соревнований, испанка Сельва Лапьедра, рассказала, что проблема заключалась в перебоях с трансляцией и отсутствии судей, а организатор чемпионата, шведский стриптизёр Драган Братич, отказался ей платить и пытался напасть на неё. Её защитил массажист, случайно оказавшийся рядом.
"Ежедневно на сайт совершалось множество атак, камеры были заблокированы, страница не загружалась. Организация попросту отсутствовала. Судей, которые должны были находиться там, не было… В общем, никакой организации не было", - приводит слова Лапьедры El Plural.
"Ситуация вышла из-под контроля. Это был настоящий хаос. В итоге всё превратилось в настоящий фильм ужасов", - цитирует Лапьедру Marca.
Братич владеет сетью стриптиз-клубов, а в 2018-м получил тюремный срок два года за махинации с налогами. Утверждалось, что он незаконно присвоил себе около 500 тысяч долларов.
В итоге турнир приостановили на неопределённый срок, потому что все участники просто устали ждать и разъехались. Непонятно, возобновят ли его когда-либо.
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