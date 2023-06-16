Первый чемпионат мира по сексу начался со скандала

Шведская федерация секса якобы включает в себя 31 ассоциацию с численностью 3126 человек. Все эти данные распространяет о себе сама организация - никакой независимой информации на этот счёт нет.

Турнир впоследствии был перенесён на сутки, а позже и вовсе отменён из-за того, что все участники разъехались. Участница соревнований, испанка Сельва Лапьедра, рассказала, что проблема заключалась в перебоях с трансляцией и отсутствии судей, а организатор чемпионата, шведский стриптизёр Драган Братич, отказался ей платить и пытался напасть на неё. Её защитил массажист, случайно оказавшийся рядом.

"Ежедневно на сайт совершалось множество атак, камеры были заблокированы, страница не загружалась. Организация попросту отсутствовала. Судей, которые должны были находиться там, не было… В общем, никакой организации не было", - приводит слова Лапьедры El Plural.

"Ситуация вышла из-под контроля. Это был настоящий хаос. В итоге всё превратилось в настоящий фильм ужасов", - цитирует Лапьедру Marca.

Братич владеет сетью стриптиз-клубов, а в 2018-м получил тюремный срок два года за махинации с налогами. Утверждалось, что он незаконно присвоил себе около 500 тысяч долларов.

В итоге турнир приостановили на неопределённый срок, потому что все участники просто устали ждать и разъехались. Непонятно, возобновят ли его когда-либо.