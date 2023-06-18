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Фото ⟩ Церемония награждения турнира BPT Jūrmala

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Церемония награждения
Церемония награждения Фото: Evija Trifanova/LETA

На протяжении четырех дней в Юрмале проходил турнир по пляжному волейболу мирового уровня Beach Pro Tour Challenge Jūrmala. Состоялись 128 захватывающих матчей. В турнире участвовали спортсмены из 32 стран, в том числе восемь латвийских дуэтов. 

Галерея: Церемония награждения

Напомним, что латвийский дуэт Анастасия Самойлова/Тина Граудиня завоевал бронзовые медали на турнире Beach Pro Tour Challenge Jūrmala.

В матче за третье место Самойлова и Граудиня со счётом 2-1 (21:11, 20:22, 15:13) обыграли бразильский дуэт Силва/Лопес и завоевали бронзовые медали. За достижение на юрмальском турнире латвийский дуэт заработал 720 рейтинговых очков.

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