Фото ⟩ Церемония награждения турнира BPT Jūrmala

На протяжении четырех дней в Юрмале проходил турнир по пляжному волейболу мирового уровня Beach Pro Tour Challenge Jūrmala. Состоялись 128 захватывающих матчей. В турнире участвовали спортсмены из 32 стран, в том числе восемь латвийских дуэтов.