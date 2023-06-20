Правительство поддержало перераспределение 140 млн евро на здравоохранение

В дополнение к этому Министерство обороны инвестирует свои средства в здравоохранение Национальных вооруженных сил, медицинские расходы, связанные с мероприятиями Яунсардзе, в финансирование оплаты труда врачей и приобретение медицинских принадлежностей, усиление медицинского потенциала оборонной сферы, а также поддержку Рижского университета им. Страдиня на старте вводного курса военной медицины. Таким образом, на финансирование здравоохранения будет выделено еще 10,9 млн евро.

Кроме того, в случае необходимости путем осуществления всех упомянутых в докладе мер по перераспределению и определения вопросов, требующих решения в сфере здравоохранения, примерно 20 млн евро могут быть выделены из средств на непредвиденные расходы. В ходе дальнейшей работы и по результатам контроля за выполнением государственного бюджета планируется до конца года направить все последующие сбережения (прогнозируемое финансирование в размере 30,8 млн евро) на нужды сектора здравоохранения.

Согласно закону о бюджете и финансовом управлении, в этом году министр финансов имеет право увеличить предусмотренные законом ассигнования государственного бюджета на непредвиденные случаи для предотвращения чрезвычайных ситуаций и кризисов. Увеличение ассигнований не может превышать 0,05% прогноза валового внутреннего продукта, установленного законом о государственном бюджете (в настоящее время это 21,3 млн евро). Таким образом, до конца этого года здравоохранению будет выделено дополнительно 140 млн евро.

Для того, чтобы осуществить перераспределение финансирования, Кабинету министров еще предстоит принять соответствующее решение, затем необходимо получить поддержку ююджетно-финансовой комиссии Сейма. Поскольку это финансирование перераспределяется между несколькими министерствами, потребуется положительное решение Сейма.

В свою очередь Министерство здравоохранения должно будет предоставить обоснование запрашиваемого финансирования, а также подготовить отчет по конкретным мерам и результатам.