Правительство поддержало перераспределение 140 млн евро на здравоохранение

Во вторник, 20 июня, правительство поддержало перераспределение дополнительных 140 млн евро на здравоохранение.
К 16 июня Министерство финансов представило на рассмотрение правительства доклад о перераспределении в 2023 году финансирования сферы здравоохранения в размере 140 млн евро.
Для выполнения поставленной в резолюции премьер-министра задачи министр финансов Арвил Ашераденс встретился со всеми министрами и договорился о перераспределении финансирования на неотложные меры здравоохранения.
В процессе перераспределения бюджетных средств принимали участие министерства и другие центральные государственные учреждения, чтобы достичь выполнения бюджета здравоохранения в размере 12% от общих расходов госбюджета.
Расходы на здравоохранение в 2023 году с учетом дополнительных средств составят 12,3% от консолидированного бюджета государства, сообщает Минфин.
С учетом международной практики, а также в соответствии с определенными условиями был проведен пересмотр расходов министерств и других государственных учреждений.
В результате будет обеспечено перераспределение финансирования от отраслевых министерств в размере 57 036 910 евро Министерству здравоохранения.
В том числе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией предложило для перераспределения средства в размере 228 870 евро, Фонд общественной интеграции - 100 000 евро, Министерство обороны - 1 006 274 евро, Министерство иностранных дел - 781 000 евро, Министерство экономики - 12 млн евро, Министерство финансов - 1 799 651 евро, Министерство внутренних дел - 2 940 774 евро, Министерство образования и науки - 7 751 533 евро, Министерство земледелия - 1 040 079 евро, Министерство сообщения - 10 744 670 евро, Министерство благосостояния - 1 450 934 евро, Министерство юстиции - 1 247 714 евро, Министерство климата и энергетики - 1 165 690 евро, Министерство охраны среды и регионального развития - 940 470 евро, Министерство культуры - 2 314 770 евро, Министерство здравоохранения - 112 735 евро, Конституционный суд - 11 746 евро, бюджетное учреждение "Регулятор радио и телевидения" - 400 000 евро, бюджетная программа "Финансирование, подлежащее перераспределению в процессе выполнени годового государственного бюджета" - 11 млн евро.
Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне сообщила на заседании правительства во вторник, что из дополнительных 57 млн евро, перераспределенных между министерствами, 17,3 млн евро будут направлены на устранение дефицита амбулаторных услуг, 17,5 млн - на компенсируемые лекарства и аппараты для пациентов, а также на работу стационаров, в том числе для покрытия удорожания продуктов питания и энергоресурсов - 15,7 млн евро, на детскую стоматологию - 4,3 млн евро, на покрытие расходов практик семейных врачей - 2,2 млн евро.
Министр образования и науки Анда Чакша отметила, что и в секторе образования были сделаны "болезненные операции", и ответственность здравоохранения за то, чтобы использовать это финансирование наилучшим образом, очень велика.
Средства в бюджете МВД были найдены путем перераспределения средств из другой программы на обеспечение должностных лиц Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы необходимым обмундированием в соответствии с фактически необходимым объемом средств, но не превышая 1 113 716 евро. Кроме того, по решению правительства расходы в размере 400 000 евро на создание центра оперативного управления гражданской обороны, предусмотренные в бюджетной подпрограмме МВД "Недвижимость и централизованные закупки", будут выделены в 2024 году.
Кроме того, правительство поддержало выделение 10 154 662 евро на реализацию проекта новых электропоездов в рамках бюджетной подпрограммы Министерства сообщения "Дотация на приобретение новых поездов и строительство ремонтного центра" в 2024 году.
Также на 2024 год перенесено выделение предусмотренных в бюджетной подпрограмме "Киноиндустрия" Министерства культуры расходов в размере 890 000 евро на реализацию двух кинопроектов и средств по бюджетной программе "Культурное наследие" в размере 170 000 евро для создания экспозиции Рижского замка.
В дополнение к этому Министерство обороны инвестирует свои средства в здравоохранение Национальных вооруженных сил, медицинские расходы, связанные с мероприятиями Яунсардзе, в финансирование оплаты труда врачей и приобретение медицинских принадлежностей, усиление медицинского потенциала оборонной сферы, а также поддержку Рижского университета им. Страдиня на старте вводного курса военной медицины. Таким образом, на финансирование здравоохранения будет выделено еще 10,9 млн евро.
Кроме того, в случае необходимости путем осуществления всех упомянутых в докладе мер по перераспределению и определения вопросов, требующих решения в сфере здравоохранения, примерно 20 млн евро могут быть выделены из средств на непредвиденные расходы. В ходе дальнейшей работы и по результатам контроля за выполнением государственного бюджета планируется до конца года направить все последующие сбережения (прогнозируемое финансирование в размере 30,8 млн евро) на нужды сектора здравоохранения.
Согласно закону о бюджете и финансовом управлении, в этом году министр финансов имеет право увеличить предусмотренные законом ассигнования государственного бюджета на непредвиденные случаи для предотвращения чрезвычайных ситуаций и кризисов. Увеличение ассигнований не может превышать 0,05% прогноза валового внутреннего продукта, установленного законом о государственном бюджете (в настоящее время это 21,3 млн евро). Таким образом, до конца этого года здравоохранению будет выделено дополнительно 140 млн евро.
Для того, чтобы осуществить перераспределение финансирования, Кабинету министров еще предстоит принять соответствующее решение, затем необходимо получить поддержку ююджетно-финансовой комиссии Сейма. Поскольку это финансирование перераспределяется между несколькими министерствами, потребуется положительное решение Сейма.
В свою очередь Министерство здравоохранения должно будет предоставить обоснование запрашиваемого финансирования, а также подготовить отчет по конкретным мерам и результатам.
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