В районе крушения "Титаника" пропала туристическая подлодка: кислорода хватит до четверга

Сообщается, что канадский самолет, а затем и другая техника в районе исчезновения подводной лодки зафиксировали "стуки", которые повторялись с интервалом в 30 минут. Примерно через четыре часа были обнаружены новые звуки, но, по данным CNN, они уже не были описаны как стуки.

Береговая охрана США подтвердила, что канадский самолет P-3 "обнаружил подводные шумы в районе, где ведутся поиски", но пока поиски в этом районе "дали отрицательные результаты".

По оценкам специалистов, запасы кислорода на борту закончатся примерно к 10:00 по Гринвичу (12:00 по рижскому времени) в четверг, 22 июня.

Additionally, the data from the P-3 aircraft has been shared with our U.S. Navy experts for further analysis which will be considered in future search plans. 2/2 #Titanic — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023

Связь с подводной лодкой была потеряна примерно через час и 45 минут после того, как она начала свой путь к затонувшему в 1912 году на дне Атлантического океана "Титанику". В то время подлодке хватало кислорода примерно на четыре дня.

Известно, что на подлодке оказался 59-летний британский миллиардер и исследователь Хамиш Хардинг - это подтвердила его семья.

Галерея: Пропавшая подводная лодка

Подводный аппарат, который совершал погружение к "Титанику", весит 10 432 кг и, как сказано на веб-сайте производителя, может опускаться на глубину до 4 тыс. метров. Он способен обеспечивать жизнедеятельность пятерых членов экипажа в течение 96 часов.