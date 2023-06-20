В районе крушения "Титаника" пропало подводное судно: что известно?

Он добавил, что возможности выхода в интернет на борту субмарины в данный момент сильно ограничены и сейчас необходимы прежде всего для поисково-спасательных работ. Ранее компания Ocean Gate, которая организует подводное путешествие к обломкам легендарного лайнера, сообщила, что использует Starlink Илона Маска для связи с судном. Однако в чем причина сбоя со связью с экипажем, пока неясно.

Как сообщили в береговой охране США около 20:00 по рижскому времени во вторник, 20 июня, воздуха на "Титане" осталось примерно на 40 часов. Поисковые усилия результатов пока не принесли.

Подводный аппарат, который совершает погружение к "Титанику", весит 10 432 кг и, как сказано на сайте производителя, может опускаться на глубину до 4 километров и способен обеспечивать жизнедеятельность пятерых членов экипажа в течение 96 часов.

Крушение "Титаника" произошло чуть больше 111 лет назад - в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Лайнер столкнулся с айсбергом, в результате чего получил сильные повреждения и затонул. По разным оценкам, погибло от 1495 до 1635 человек.