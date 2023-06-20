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В районе крушения "Титаника" пропало подводное судно: что известно?

Limon.ee
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Вот так погибал "Титаник". Иллюстративное фото
Вот так погибал "Титаник". Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

​В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которую использовали для погружения туристов к затонувшему "Титанику". Начата спасательная операция.

Береговая охрана в Бостоне, США подтвердила Би-би-си, что спасатели ищут подлодку. На ее борту находились пять человек - как правило, это пилот, три туриста и гид.

Береговая охрана США сообщила, что связь с субмариной пропала утром в воскресенье. К этому моменту погружение продолжалось уже в течение часа и 45 минут.

Имена всех, находившихся на борту, не сообщаются. Однако известно, что на подлодке хотел оказаться 59-летний британский миллиардер и исследователь Хамиш Хардинг - это подтвердила его семья.

Сообщение из подлодки

Исследователь Рори Голден, первый ирландский дайвер, посетивший место крушения "Титаника" в 2000 году, который в данный момент находится на борту пропавшего туристического судна, вышел на связь в соцсети. Об этом пишет Limon.ee со ссылкой на издание The Irish Sun. Мужчина заявил, что он и все пассажиры в порядке.

"Я хочу поблагодарить всех, кто пытался отправить мне сообщение в WhatsApp. Проводится масштабная поисково-спасательная операция. Реакция и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время", - написал исследователь из Дублина, который уже в пятый раз погружается на дно в месте крушения "Титаника".

Он добавил, что возможности выхода в интернет на борту субмарины в данный момент сильно ограничены и сейчас необходимы прежде всего для поисково-спасательных работ. Ранее компания Ocean Gate, которая организует подводное путешествие к обломкам легендарного лайнера, сообщила, что использует Starlink Илона Маска для связи с судном. Однако в чем причина сбоя со связью с экипажем, пока неясно.

Как сообщили в береговой охране США около 20:00 по рижскому времени во вторник, 20 июня, воздуха на "Титане" осталось примерно на 40 часов. Поисковые усилия результатов пока не принесли.

Подводный аппарат, который совершает погружение к "Титанику", весит 10 432 кг и, как сказано на сайте производителя, может опускаться на глубину до 4 километров и способен обеспечивать жизнедеятельность пятерых членов экипажа в течение 96 часов.

Крушение "Титаника" произошло чуть больше 111 лет назад - в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Лайнер столкнулся с айсбергом, в результате чего получил сильные повреждения и затонул. По разным оценкам, погибло от 1495 до 1635 человек.

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