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Знаменитая болельщица сборной Хорватии попала в неприятную ситуацию

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

Знаменитая болельщица сборной Хорватии попала в неприятную ситуацию перед полуфинальным матчем Лиги Наций.

Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль получила широкую известность на чемпионате мира в Катаре, где не стесняясь носила весьма откровенные наряды и благодаря этому стала популярной во всём мире.

Лига Наций этого года была относительно успешной для хорватской футбольной сборной. В полуфинале команда обыграла Нидерланды, но в финале в серии послематчевых пенальти хорватам пришлось признать превосходство Испании.

Ивана Кнолль присутсвовала на обоих матчах и перед игрой с Нидерландами попала в неприятную ситуацию: накануне полуфинала она давала интервью, и в этот момент два болельщика начали к ней приставать.

"Они подошли ко мне, начали оскорблять и трогать. Мой бойфренд был рядом и вмешался, а позже прибыла полиция", - сказала Кнолль.

На чемпионате мира в Катаре, проходившем в конце прошлого года, Кнолль вызвала большой резонанс своими откровенными нарядами. В Катаре, где дресс-код запрещает женщинам показывать плечи, колени и живот, Кнолль присутствовала на играх в Хорватии, то в мини-платье, то лишь в леггинсах и коротком топе.

Как сообщается, она привлекла в свой Instagram 2,5 млн подписчиков, сейчас за её жизнью наблюдает в общей сложности около 3,3 млн человек.

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