Официально! Первый техосмотр нужно пройти через три года после регистрации

Поправки предусматривают, что первый технический осмотр новых, ранее незарегистрированных легковых автомобилей в Латвии или за рубежом, нужно будет пройти в течение 36 месяцев или трех лет с момента регистрации.

Второй технический осмотр необходимо провести не позднее чем через два года после первого, третий и четвертый - каждые два года. А потом проверки станут ежегодными.

Также предусмотрено, что прицеп общей массой до 3500 килограммов должен проходить технический осмотр один раз в два года.

Новые правила технического осмотра будут действовать с 1 января 2025 года.

Также поправки предусматривают разрешить проведение технического осмотра транспортного средства не только в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), но и в автосервисах, аккредитованных для этой цели CSDD.

Предполагается исключить из закона положение, предусматривающее, что лицо, осуществляющее контроль технического состояния автомобиля в рамках государственного технического осмотра, не может одновременно осуществлять коммерческую деятельность, связанную с продажей, техническим обслуживанием, ремонтом или реставрация автомобилей, а также технический контроль транспортных средств, находящихся в его владении.

Таким образом, в будущем автомастерские, прошедшие соответствующую аккредитацию, смогут предлагать услуги технического осмотра.

До сих пор только лица, аккредитованные CSDD, имели право проводить технический осмотр транспортных средств.

Автор предложений Андрис Кулбергс утверждает, что принятие поправок означает либерализацию рынка, предоставление возможности для развития бизнеса и усиление конкуренции, что также означает снижение цен и постоянную оптимизацию качества услуг. Сокращение интервалов технического осмотра, по его мнению, будет способствовать покупке новых автомобилей, в результате чего будет обновлен устаревший автопарк Латвии.