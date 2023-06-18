В конкурсе CSDD не было конкуренции: цены на техосмотр вырастут

Подошла к концу одна из крупнейших государственных закупок последнего времени - Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) выбрала четыре компании, которые в течение следующих 10 лет будут осуществлять технический осмотр автомобилей жителей. Общая сумма конкурса составляет около 230 млн евро. Об этом сообщает программа De Facto.
Впервые компании были выбраны в открытом конкурсе, но конкуренции не было. Согласно информации программы De Facto, почти в каждой из 33 частей тендера выиграл один претендент - фирмы, которые проводят технические осмотры с 1990-х годов.
Депутаты Сейма надеются ввести конкуренцию на рынке, разрешив аккредитацию и автомастерских, однако такая возможность может появиться только через 10 лет.
Возможность зарабатывать только для избранных
Хотя за техосмотр водители платят напрямую CSDD, осмотр самих машин, или техосмотр, осуществляют четыре частные компании, аккредитованные CSDD, с которыми дирекция позже рассчитывается - SIA Scantest, SIA Autests, SIA Ventests и SIA Auteko & TUV Latvija - TUV Rheinland grup.
За каждой компанией закрепляется своя территория, на которой обслуживаются жители.
В прошлом году CSDD заплатила компаниям 16,3 млн евро за технический контроль. В течение многих лет CSDD была совладельцем компаний.
Совет по конкуренции подверг систему критике за то, что государство фактически гарантировало безопасный бизнес для отдельных коммерсантов - совладельцев аккредитованных фирм, а для остальных сделало невозможным какое-либо участие в рынке.
"Фактически все находятся в монопольном положении. Это один аспект. Во-вторых, не было ни критериев отбора, ни ограничений, ни периода времени, в течение которого отбираются те участники рынка, которые предоставляют услугу", - говорит заместитель председателя Совета по конкуренции Янис Рачко.
Государственные закупки не создают конкуренции
Три года назад, следуя практике Евросоюза, правительство согласилось частично открыть рынок. CSDD продала на аукционах частным лицам свои доли капитала в компаниях примерно за пять миллионов евро, а прошлой осенью объявила о государственной закупке, в рамках которой теоретически любой желающий мог претендовать на то, чтобы проводить технический осмотр автомобилей в конкретном регионе.
В августе 2020 года в отчете, рассмотренном на заседании правительства, Министерство сообщения написало, что
"применение принципов государственных закупок позволит новым участникам рынка выйти на рынок услуг техосмотра,
а также устранит опасения по поводу необоснованных барьеров для выхода на рынок, высказанные в отчете Совета по конкуренции о мониторинге рынка от 16 июля 2018 года".
Однако конкуренции не возникло. В конкурсе карта Латвии была разделена на 33 части, и только один заявитель - предыдущий поставщик услуг - подал заявку на технический контроль 32 из них.
В результате CSDD в настоящее время заключает 10-летние контракты на общую предварительную сумму 236 млн евро с теми же четырьмя компаниями, которые с девяностых годов осуществляют техосмотр.
Общая сумма полученных контрактов:
Auteko & TUV - 82 597 678 евро,
Autests - 78 882 834 евро,
Scantest - 70 127 488 евро,
Venttests - 4 889 968 евро.
Изучение структуры собственности показывает, что две из этих компаний (SIA Autests и SIA Auteko & TUV Latvija - TUV Rheinland grupa) полностью принадлежат немецкой компании TUV International GmbH-Unternehmensgruppe TUV Rheinland, а большинство частей в двух других фирмах принадлежат шведской компании Carspect Group AB, меньшинство - у местной компании SIA CA 88.
Этой фирме принадлежит 36% долей компании Scantest, которая, в свою очередь, полностью владеет Venttests.
Таким образом, рынок техосмотра в Латвии фактически был поделен между двумя иностранными коммерсантами и в меньшей степени одной местной компанией, в принципе, без какой-либо конкуренции между ними.
Айвар Аксенокс, председатель правления CSDD, не отрицает, что в результате перехода к системе государственных закупок не удалось создать желаемую конкуренцию: "Честно говоря, в результате мы не можем признать, что произошли значительные изменения. (...) Я могу сказать от всего сердца, что действительно было создано равное игровое поле, так что любой, кто действительно хочет быть в этом бизнесе, может это сделать. Но можно привести множество разнообразных причин, почему этого не произошло".
Среди причин Аксенокс называет то, что местные компании не могут предложить конкурентоспособные цены, так как необходимо инвестировать в бизнес, а привлекать другие иностранные компании мешает тот факт, что рынок слишком мал, а правила слишком изменчивы. Он заявляет, что CSDD проинформировала различные организации о конкурсе в надежде на повышение интереса к подаче заявок.
Ожидается повышение цен
Что касается цены, Аксенокс заявляет,
что техосмотр легковых автомобилей после вступления в силу новых договоров будет стоить в CSDD примерно на 12% дороже, грузовых - на 40-50% дороже.
Представители CSDD подчеркивают, что при сравнении цен следует учитывать, что перед победителями также поставлена задача строительства новых станций в Смилтене, Ливаны и двух станций в Риге. В случае грузовых автомобилей придется использовать новые дополнительные методы, которые удорожают услугу. Следует учитывать и инфляцию.
С другой стороны, через год цены для жителей могут еще увеличиться, отмечает Аксенокс: "Как только это будет подсчитано, как только большинство этих станций начнут работать, мы пойдем в правительство с предложением утвердить цены".
Совет по конкуренции призывает открыть рынок для автомастерских
Между тем в Совете по конкуренции говорят о результате тендера - иначе и быть не могло. Единственными реальными конкурентами для победителей являются автомастерские, но они не могли участвовать в конкурсе, поскольку закон запрещает аккредитацию ремонтных мастерских для проведения техосмотра.
"Потенциально единственные [новички на рынке] - автомастерские. Конечно, может появиться бизнесмен, который захочет построить станцию технического осмотра, но для этого должны быть знания, а они есть у тех, кто уже занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей", - подчеркивает представитель Совета по конкуренции Рачко.
Депутат Сейма Скайдрите Абрама, возглавлявшая Совет по конкуренции на момент исследования CSDD, говорит: "Почему они не подали заявку, когда рынок был якобы открыт, когда был организован конкурс? Потому что это означает, что компания, которая участвует в тендере, не может делать ничего другого. Она не должна заниматься никакой дополнительной деятельностью. Они поняли, что не выиграют эту битву за возможность предоставлять услуги".
Только в Вентспилсе свое предложение по техосмотру подал новый претендент - местная компания Venta 1, которая занимается строительством, а также имеет свой автосервис. Глава фирмы заявил, что в случае победы бизнес по техосмотру будет отделен от остальной деятельности, чтобы соответствовать требованиям. Однако, вскрыв заявки и увидев цену конкурента, Venta 1 посчитала, что нет смысла продолжать участие в конкурсе, и не ответила на дополнительные вопросы CSDD.
В Сейме поддерживают более широкое открытие рынка, но через 10 лет
Однако Сейм только что поддержал предложение убрать из закона запрет на услуги техосмотра. Это предложение внес депутат Андрис Кулбергс. Он подчеркивает, что сейчас это ничего не изменит и в лучшем случае услуги по проверке техосмотра можно будет проводить через 10 лет, когда истечет срок действия новых договоров с победителями конкурса.
"Сейчас это не изменить, это 2033 год. А пока у нас достаточно времени, чтобы разобраться в этих правилах и вопросах, чтобы этот рынок действительно носил более широкий характер. Пусть в Риге будет не одно место [техосмотра], а 20 или 10", - сказал депутат, отметив, что техосмотр смогут проводить только качественные, аккредитованные автомастерские.
Мнения в Сейме разделились. Например, Эдмунд Зивтиньш, депутат и бывший начальник дорожной полиции, проголосовал "против". Он указал, что надо оценить, какое влияние это окажет на безопасность дорожного движения.
"Из всех автомобилей, которые сейчас проходят техосмотр, 40% не проходят его с первого раза. Послушайте, 40% - это огромная цифра! А 10% серьезных дорожно-транспортных происшествий связаны с техническим состоянием автомобиля. Поэтому, конечно, можно и нужно думать о либерализации, но только в контексте безопасности дорожного движения", - отметил он.
Глава CSDD также заботится к безопасности. По его словам, если рынок техосмотра будет открыт для автомастерских, пострадает качество контроля, а также возникнут коррупционные риски: "Наше мнение неизменно - мы считаем, что они не могут проводить техосмотр и ремонт автомобиля сами. Я понимаю, что есть какие-то плюсы: как думают многие - пройду ТО, сразу получу наклейку. В какой-то степени это может быть удобно для заказчика. Но именно в этом и заключаются риски столь многих заинтересованных сторон".
С другой стороны, руководитель компании Venta 1 придерживается противоположного мнения: "Это ответственность каждого сервиса, каждой нормальной компании. Если я выпускаю на дорогу машину, которая не пригодна для движения, это репутация и ответственность компании. Скажем так".
В отчете Совета по конкуренции сделан вывод о том, что технический осмотр обходится жителям Латвии относительно дорого, поскольку его приходится часто проходить.
Сейм склонен изменить и это, разрешив проводить первую проверку новых автомобилей через три года, а вторую и третью - через два года. CSDD также выступает против этих предложений, считая, что техническое состояние машин на дороге будет ухудшаться.
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