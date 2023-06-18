В конкурсе CSDD не было конкуренции: цены на техосмотр вырастут

Только в Вентспилсе свое предложение по техосмотру подал новый претендент - местная компания Venta 1, которая занимается строительством, а также имеет свой автосервис. Глава фирмы заявил, что в случае победы бизнес по техосмотру будет отделен от остальной деятельности, чтобы соответствовать требованиям. Однако, вскрыв заявки и увидев цену конкурента, Venta 1 посчитала, что нет смысла продолжать участие в конкурсе, и не ответила на дополнительные вопросы CSDD.

В Сейме поддерживают более широкое открытие рынка, но через 10 лет

Однако Сейм только что поддержал предложение убрать из закона запрет на услуги техосмотра. Это предложение внес депутат Андрис Кулбергс. Он подчеркивает, что сейчас это ничего не изменит и в лучшем случае услуги по проверке техосмотра можно будет проводить через 10 лет, когда истечет срок действия новых договоров с победителями конкурса.

"Сейчас это не изменить, это 2033 год. А пока у нас достаточно времени, чтобы разобраться в этих правилах и вопросах, чтобы этот рынок действительно носил более широкий характер. Пусть в Риге будет не одно место [техосмотра], а 20 или 10", - сказал депутат, отметив, что техосмотр смогут проводить только качественные, аккредитованные автомастерские.

Мнения в Сейме разделились. Например, Эдмунд Зивтиньш, депутат и бывший начальник дорожной полиции, проголосовал "против". Он указал, что надо оценить, какое влияние это окажет на безопасность дорожного движения.