"Мы просто хорошие люди": жительница Ростова-на-Дону о том, что происходит в городе

Русская служба BBC приводит рассказ местной жительницы, которая попросила не раскрывать ее имени.

"Весь центр [города] окружен и перекрыт. Во всех [подземных] переходах стоят военные, но они без опознавательных знаков.

Когда их спрашивают, кто вы, они говорят: "Мы просто хорошие люди", - рассказывает женщина.

Местная жительница отметила, что в городе спокойная обстановка, работают кафе и магазины. Но отменены многие мероприятия.

"Маршрутки, автобусы ездят немного по измененному маршруту, некоторые отменены. Автомобили разворачивают, просят объезжать.

В городе обстановка спокойная: нет никакой паники, все как в обычный день. Есть ли Пригожин в штабе или нет - пока ничего не известно", - отметила местная жительница.

"Я нахожусь на пересечении Красноармейской улицы и переулка Горького [в десяти минутах ходьбы от штаба] - эти все улицы вроде свободны. Участок [в районе штаба ЮВО, угол Будённовского проспекта и улицы Пушкинская] плотно окружен", - добавила она.

"Все мероприятия, которые на сегодня - планировались и концертная программа, и много всего - отменены. Кафе, магазины работают. Больше никаких заявлений от властей не было", - закончила свой рассказ женщина.