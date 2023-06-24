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Видео и Фото ⟩ Пригожин продолжает наступать, Москва готовится к обороне

Дополнено в 18:25
rus.tvnet.lv
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ЧВК Вагнер
ЧВК Вагнер Фото: AP Photo/Scanpix
  • Бойцы ЧВК "Вагнер" оцепили административные здания в Ростове-на-Дону
  • Пригожин провел переговоры с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым
  • У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало два взрыва и началась стрельба

Вечером в пятницу, 23 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что позициям "Вагнер" был нанесен ракетный удар со стороны Минобороны РФ (в ведомстве это отрицают). После чего Пригожин пообещал начать "марш справедливости", который власти РФ восприняли, как попытку переворота. RUS TVNET следит за конфликтом и собрал последние новости к этому часу.

Днем в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин выступил с заявлением, где заявил, что "никто не собирается по требованию президента прийти с повинной". Так глава ЧВК "Вагнер" ответил на обращение президента России к мятежникам.

"По поводу "предательства Родины"- президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК Вагнера.

И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии.

Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка - а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной - мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня. Когда кто-то идет на Москву.

Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет "мирняк" (мирное население). При этом бьют по "мирняку", потому что не попадают. И бьют куда попало. Поэтому мы - патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит - это те, кто собрались вокруг подонков".

Напомним, что в ночь на 24 июня появилось видео, на котором видно, как колонна техники ЧВК "Вагнер" движется по Ростовской области.

Ночью Евгений Пригожин записал видеообращение и заявил, что его люди сбили два военных вертолета. По его словам, вертолеты открыли огонь по "гражданской колонне". Он не опубликовал никаких доказательств произошедшего и не раскрыл где это произошло и при каких обстоятельствах .

Ростов-на-Дону

Утром в субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону, у здания Южного военного округа (ЮВО), заняли позиции вооруженные люди. Прзже подтвердилось, что это были бойцы ЧВК "Вагнер".

Утром в субботу, 24 июня, "Медуза" опубликовало видео, в котором видно, что Евгений Пригожин находится  в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.

Кроме Евкурова, на видео присутствует генерал Владимир Алексеев, который накануне записал к ЧВК "Вагнера" видеобращение с призывом остановиться.

Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится "в штабе и что на часах 7:30 утра". По его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром, находятся под контролем ЧВК "Вагнер". 

Днем в субботу у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучало два взрыва и началась стрельба, сообщает "Медуза".

"Что-то взорвалось в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого "вагнеровцы" начали отгонять собравшихся там горожан", - сообщает местный портал.

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям и призвал их не выходить из дома.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", - написал он.

Губернатор не упоминал Пригожина, а также то, что военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа

В его сообщении ни разу не упоминается Пригожин, а также то, что ранее сегодня военная техника была замечена в центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа из-за демарша ЧВК "Вагнер".

Позже днем стало известно, что возле Ростов были замеченыбоевые машины спецназа "Ахмат", которыми руководит глава Чечни Рамзан Кадыров.

Воронеж и область

Русская служба BBC со ссылкой на Reuters сообщает, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль все все военные объекты в городе.

"Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль, все как в Ростове", - подтвердил источник, близкий к центральному аппарату ФСБ. По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа ЧВК "Вагнер" у них нет.

В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Российские СМИ сообщают, что в районе села Верхний Мамон между Ростовом и Воронежем слышны взрывы, стрельба, летает авиация. Село находится рядом с трассой М-4 "Дон". Перекрыто движение по части трассы в Воронежской области.

В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции

"Медуза" рассказала, какие ограничения вводятся при режиме контртеррористической операции. Вот лишь самые главные: 

  • У жителей можно будет проверять документы, если их нет, то человека можно доставить в полицию,
  • Полиция может "удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов", убирать машины,
  • Спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете,
  • Власти смогут использовать личные автомобили жителей,
  • Могут выключить любую связь - как телефонную, так и доступ к интернету,
  • Сотрудники спецслужб смогут без решения суда входить в любые помещения,
  • Продажу алкоголя могут ограничить.

В Московской области частично перекрыли три трассы. Кроме этого частично перекрыто Ярославское шоссе.

На улицах Москвы появилась бронетехника. Российские СМИ сообщали, что в городе по тревоге поднят ОМОН, взяты под усиленную охрану органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что понедельник, 26 июня, будет выходным днем. Кроме того Собянин рекомендовал москвичам воздержаться от поездок по городу.

Москва готовится к обороне

"В настоящее время Москва практически изолирована полицией и вооруженными силами. На каждом перекрестке и на границах города усилены патрули", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украина утверждает, что по городу передвигается большое количество автобусов без опознавательных знаков с вооруженными людьми.

Приостановлено межрегиональное пассажирское сообщение, а также грузовое и почтовое сообщение, сообщает украинская спецслужба.

Скрытый резерв Пригожина в России

Ветераны ЧВК "Вагнер" ждут приказа, чтобы присоединиться к мятежу. Об этом пишет издание "Важные истории"

Ветеранам ЧВК "Вагнер", который решили присоединиться к вооруженному мятежу, приказали ждать в полной боеготовности соответствующего сигнала, сообщил «Важным историям» один из наемников, участвовавший в российском вторжении в Украину.

"Мы ждем официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности. Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях", - заявил собеседник издания.

Реакция российских властей

Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер": "Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в сообщении.

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