Видео и Фото ⟩ Пригожин продолжает наступать, Москва готовится к обороне

Москва готовится к обороне
"В настоящее время Москва практически изолирована полицией и вооруженными силами. На каждом перекрестке и на границах города усилены патрули", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украина утверждает, что по городу передвигается большое количество автобусов без опознавательных знаков с вооруженными людьми.
Приостановлено межрегиональное пассажирское сообщение, а также грузовое и почтовое сообщение, сообщает украинская спецслужба.
Скрытый резерв Пригожина в России
Ветераны ЧВК "Вагнер" ждут приказа, чтобы присоединиться к мятежу. Об этом пишет издание "Важные истории"
Ветеранам ЧВК "Вагнер", который решили присоединиться к вооруженному мятежу, приказали ждать в полной боеготовности соответствующего сигнала, сообщил «Важным историям» один из наемников, участвовавший в российском вторжении в Украину.
"Мы ждем официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности. Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях", - заявил собеседник издания.
Реакция российских властей
Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер": "Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - говорится в сообщении.
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