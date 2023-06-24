Войска Кадырова заметили в Ростове

"В Ростове-на-Дону замечены первые группы чеченского спецназа „Ахмат“, переброшенный для подавления мятежа. Силы ЧВК потребовали от мирных жителей отойти на 2 км от места оцепленного ими штаба", - говорится в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Эту информацию подтверждает и Telegram-канал "РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - НОВОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ - 161". По их информации, колона военной техники "Ахмата" растянулась на несколько километров.

Колонна «Ахмата» Ахмат в городе Аксае. В 15 минутах от Ростова. https://t.co/JBAmZuOfMF — Лентач (@oldLentach) June 24, 2023

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Позже стало известно, что Евгений Пригожин находится в Ростове-на-Дону. Он провел переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым.

"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - говорит Пригожин на видео.