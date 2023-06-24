Остапенко вышла в финал турнира WTA 250 в Бирмингеме

Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в субботу прошла в финал теннисного турнира серии WTA 250 в Бирмингеме. Там наша спортсменка встретится с главным фаворитом турнира чешкой Барборой Крейчиковой.
Остапенко, которая в рейтинге WTA находится на 17-м месте, с результатом 5:7, 6:2, 6:4 победила 21-ю ракетку мира, россиянку Анастасию Потапову.
Потапова сделала за игру 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Остапенко - 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 из 9 релизованных брейк-пойнтов. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Это была первая очная встреча теннисисток.
За выход в финал соревнований Остапенко заработала 180 рейтинговых очков.
Соперница Остапенко по финалу Барбора Крейчикова (12-е место в рейтинге WTA) в полуфинале с результатом 6:3, 6:2 победила китайскую теннисистку Линь Чжу (39-е место в рейтинге WTA).
Решающий матч за титул состоится завтра, 25 июня, начало - в 15:00.
Напомним, до этого Остапенко в 1/8 финала победила легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс - 6:3, 5:7, 6:3.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!