Остапенко вышла в финал турнира WTA 250 в Бирмингеме

Остапенко, которая в рейтинге WTA находится на 17-м месте, с результатом 5:7, 6:2, 6:4 победила 21-ю ракетку мира, россиянку Анастасию Потапову.

Потапова сделала за игру 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Остапенко - 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 из 9 релизованных брейк-пойнтов. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Это была первая очная встреча теннисисток.

За выход в финал соревнований Остапенко заработала 180 рейтинговых очков.

Соперница Остапенко по финалу Барбора Крейчикова (12-е место в рейтинге WTA) в полуфинале с результатом 6:3, 6:2 победила китайскую теннисистку Линь Чжу (39-е место в рейтинге WTA).

Решающий матч за титул состоится завтра, 25 июня, начало - в 15:00.

Напомним, до этого Остапенко в 1/8 финала победила легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс - 6:3, 5:7, 6:3.