Видео ⟩ Остапенко: Горжусь своей игрой в Бирмингеме!

Остапенко, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, в финале со счетом 7:6 (10:8), 6:4 обыграла чешку Барбору Крейчикову (12 WTA).

"Нужно было просто бороться за каждое очко и играть до самого конца, потому что в некоторых матчах я поначалу уступала, но в итоге одерживала победу. Действительно горжусь собой за то, как я сражалась здесь. Вероятно, это ключевой момент в моей дороге к титулу.

Барбора - действительно отличная теннисистка. Поздравляю ее и ее команду. Это была отличная неделя. Знаю, что совсем не весело проигрывать в финале. Но я надеюсь, что у нас будет еще много финалов, и желаю ей удачи на Уимблдоне", - приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

По ходу матча Остапенко дважды подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила три двойные ошибки. На счету Крейчиковой - шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из трёх, а также шесть двойных ошибок.

Длительность матча составила 1 час 53 минуты. Это была шестая встреча между спортсменками, четыре из которых выиграла Остапенко. Победа в финале принесла Остапенко 280 рейтинговых очков WTA и $34,228﻿ призовых.

На пути в финал Остапенко обыграла чешку Линду Носкову (49 WTA), легендарную американку Винус Уильямс (697 WTA), польку Магдалену Фрех (72 WTA) и россиянку Анастасию Потапову (21 WTA).

Для 26-летней Остапенко это первый титул в 2023 году и 6-й в карьере. Далее теннисистка выступит на турнире WTA-500 в Истбурне, где в первом круге сыграет с чешкой Петрой Квитовой (10 WTA).