В Литве инициировали процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко

Парламентарии Литвы инициировали процесс лишения гражданства Литвы фигуристки Маргариты Дробязко, которая продолжает выступать в России, сообщили во вторник, 20 июня, в новостях телеканала LNK.
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сообщила в интервью LRT, что процедура аннулирования гражданства уже фактически запущена.
Ранее парламентарии обратились в Министерство внутренних дел (МВД) Литвы с просьбой оценить основания для лишения фигуристки гражданства в соответствии со вступившими в силу в марте поправками к закону, которые позволяют лишать гражданства, приобретенного в порядке исключения, лицо, действия которого представляют угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников, а также лицо, порочащее страну.
В свою очередь МВД Литвы должно обратиться в Комиссию по делам гражданства, с запросом о предоставлении рекомендации президенту Гитанасу Науседе, который и примет окончательное решение об аннулировании гражданства.
"Мы надеялись, что после принятия закона (…) таких прецедентов не будет", - заявила депутат Сейма Даля Асанавичюте.
"Мы обратились в МВД, потому что законом предусмотрено, что именно МВД должно внести (предложение - Прим. ред. BNS) в Комиссию по делам гражданства ", - отметила она.
По ее словам, аннулирование гражданства Дробязко инициировано, так как по социальным сетям очевидно, что "сотрудничество с кремлевскими рупорами продолжается".
"Действительно, Литва не хочет таких людей, которые поддерживают страну-агрессора и пытаются оправдать (ее - Прим.ред. BNS) действия", - заявил член Сейма Виргилиюс Алекна.
Свекровь Маргариты Дробязко, глава Федерации конькобежного спорта Литвы Лилия Ванагене выразила сожаление по поводу данной инициативы. По ее словам, Литва очень быстро забыла о заслугах перед страной фигуристки и ее мужа, партнера по танцам Повиласа Ванагса.
"Их результаты, достигнутые за столько лет, повлияли на то, что сегодня у нас в Литве, в Каунасе, чемпионат Европы (по фигурному катанию - Прим.ред. BNS)", - заявила Ванагене.
Речь идет о поправке к Закону о гражданстве, которая была разработана в ответ на возмущение по поводу участия Маргариты Дробязко и Повиласа Ванага в шоу-программе в российском городе Сочи в августе прошлого года. Организатором шоу была Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня, в принципе, по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", - приводит слова спортсменки "Матч ТВ".
Положение о лишении гражданства применяется только в исключительных случаях к лицам, получившим литовское гражданство, а также имеющим гражданство другого государства. На данный момент таких граждан Литвы более 800.
После выступления в Сочи Дробязко и Ванагаса президент Литвы Гитанас Науседа лишил их государственных наград, ранее присужденных за заслуги перед государством.
Литовское гражданство Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила в виде исключения за заслуги в области спорта.
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