В Литве инициировали процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко

"Действительно, Литва не хочет таких людей, которые поддерживают страну-агрессора и пытаются оправдать (ее - Прим.ред. BNS) действия", - заявил член Сейма Виргилиюс Алекна.

Свекровь Маргариты Дробязко, глава Федерации конькобежного спорта Литвы Лилия Ванагене выразила сожаление по поводу данной инициативы. По ее словам, Литва очень быстро забыла о заслугах перед страной фигуристки и ее мужа, партнера по танцам Повиласа Ванагса.

"Их результаты, достигнутые за столько лет, повлияли на то, что сегодня у нас в Литве, в Каунасе, чемпионат Европы (по фигурному катанию - Прим.ред. BNS)", - заявила Ванагене.

Речь идет о поправке к Закону о гражданстве, которая была разработана в ответ на возмущение по поводу участия Маргариты Дробязко и Повиласа Ванага в шоу-программе в российском городе Сочи в августе прошлого года. Организатором шоу была Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня, в принципе, по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", - приводит слова спортсменки "Матч ТВ".

Положение о лишении гражданства применяется только в исключительных случаях к лицам, получившим литовское гражданство, а также имеющим гражданство другого государства. На данный момент таких граждан Литвы более 800.

После выступления в Сочи Дробязко и Ванагаса президент Литвы Гитанас Науседа лишил их государственных наград, ранее присужденных за заслуги перед государством.

Литовское гражданство Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила в виде исключения за заслуги в области спорта.