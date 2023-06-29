Отборный русский мат. Алена Остапенко - главная скандалистка мирового тенниса?

В Латвийском теннисном союзе (LTS) отметили, что информированы об этом инциденте, но официальной информации по этому поводу от организаторов "Ролан Гаррос" у них нет.

"У Латвийского теннисного союза нет информации о конкретном случае, а также о том, какие наказания были применены судьей и организатором турнира. Латвийский теннисный союз несёт ответственность и может давать комментарии только о тех турнирах, которые организует Латвийский теннисный союз", - ответила менеджер по связям с общественностью и рекламе LTS Милена Гулбе.

За две недели до этого в Риме Остапенко также угодила в неприятную ситуацию. В 1/2 финала она встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана и потерпела поражение в двух сетах - 2:6, 4:6.

Когда теннисистки уходили на перерыв между сетами, в объективы телекамер попал монолог тренера Рыбакиной Стефано Вукова, который сказал: "Эй, она тебе сказала "шлюха". А затем, уже обращаясь к своим соседям по трибуне, Вуков пояснил: "Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей - не беспокойся, мы поговорим об этом после".

Рыбакина, которая славится своим спокойствием на корте, никак не отреагировала на слова тренера и покинула площадку.