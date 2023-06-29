Эмоции в теннисе - отдельный вид искусства. Теннисисты матерятся, швыряют ракетки, спорят с судьями и даже оскорбляют болельщиков. Одной из главных скандалисток в теннисе по праву считается первая ракетка Латвии Алёна Остапенко.
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Отборный русский мат. Алена Остапенко - главная скандалистка мирового тенниса?
В конце прошлой недели Остапенко победила на турнире в Бирмингеме. Для 26-летней теннисистки это первый титул в 2023 году и 6-й в карьере. В данный момент Остапенко занимает 17-е место в мировом рейтинге WTA и грезит о том, чтобы вернуться в топ-10.
Но отдельного внимания заслуживает поведение латвийской теннисистки на корте. За годы выступлений у неё сформировалась репутация скандалистки.
"Остапенко назвала Елену Рыбакину шлюхой", "Теннисистка из Латвии не в состоянии держать себя в руках", "Латвийская теннисистка устроила скандал в матче с россиянкой", "Алёна Остапенко обматерила болельщицу" - это лишь небольшая часть заголовков за этот год.
В последний раз Остапенко оказалась в центре скандала, когда во втором круге "Ролан Гаррос" в мае этого года начала ругаться с кем-то из зрителей. Первая ракетка Латвии вышла из себя и прошлась по болельщикам на трибунах отборным русским матом.
По поводу несдержанности Остапенко пошутил легенда тенниса Евгений Кафельников:
Мой ответ будет теперь всегда таким тем,с кем буду не согласен! Даже с друзьями в Твитере 😉 pic.twitter.com/46hpQxIoKR— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) May 31, 2023
В Латвийском теннисном союзе (LTS) отметили, что информированы об этом инциденте, но официальной информации по этому поводу от организаторов "Ролан Гаррос" у них нет.
"У Латвийского теннисного союза нет информации о конкретном случае, а также о том, какие наказания были применены судьей и организатором турнира. Латвийский теннисный союз несёт ответственность и может давать комментарии только о тех турнирах, которые организует Латвийский теннисный союз", - ответила менеджер по связям с общественностью и рекламе LTS Милена Гулбе.
За две недели до этого в Риме Остапенко также угодила в неприятную ситуацию. В 1/2 финала она встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана и потерпела поражение в двух сетах - 2:6, 4:6.
Когда теннисистки уходили на перерыв между сетами, в объективы телекамер попал монолог тренера Рыбакиной Стефано Вукова, который сказал: "Эй, она тебе сказала "шлюха". А затем, уже обращаясь к своим соседям по трибуне, Вуков пояснил: "Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей - не беспокойся, мы поговорим об этом после".
Рыбакина, которая славится своим спокойствием на корте, никак не отреагировала на слова тренера и покинула площадку.
На том же самом турнире в матче против россиянки Дарьи Касаткиной латвийская теннисистка осталась недовольна решением судьи на вышке Марии Чичак, которая засчитала попадание Касаткиной в корт. Остапенко потребовала вызвать на корт супервайзера. После чего Чичак спустилась с вышки и показала Алёне, что аута не было.
"Вы никогда больше не будете судить мои матчи", - крикнула 25-летняя латвийская теннисистка.
Jelena Ostapenko to Marija Cicak:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 15, 2023
“You will never, ever be at my match again.”
It wouldn’t be a Penko match without a little spice. 🌶️
pic.twitter.com/mpCTB5brig
Интересно, что при всём этом в марте этого года Остапенко после матча на турнире в Майами пожаловалась на... поведение зрителей. Первая ракетка Латвии осталась недовольна болельщиками Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.
"Конечно, зрители в основном были против меня. Иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна", - сказала Остапенко, которая по ходу матча просила судью сделать что-нибудь с бразильскими болельщиками.
"В теннисе множество традиций, и люди, которые его смотрят, очень вежливые и знают, как себя вести. Это теннис, а не футбольный матч. Если они пришли на теннисный матч, то должны следовать теннисным правилам", - добавила Алёна.
На самом деле поведение Остапенко на корте оставляет желать лучшего не только в этом году. Первая ракетка Латвии примеряет лавры главной скандалистки женского тенниса уже давно.
В 2016 году на турнире в Окленде Алёна играла с британкой Наоми Броади и после одного из проигранных розыгрышей бросила ракетку, и та от задней стены стадиона отскочила в болбоя. Возмущенная Броади требовала, чтобы Остапенко дисквалифицировали, а та в свою защиту утверждала, что ракетка просто выскочила из рук.
В итоге Остапенко проиграла тот матч, после чего сказала британке, что та себя повела ужасно. Броади в ответ на неё накричала: "Ты попала ракеткой в мальчика!". После игры Броади продолжила обсуждать этот инцидент в Twitter, где к её критике в адрес Остапенко присоединились француженка Кристина Младенович и израильтянка Юлия Глушко, которая сказала, что Алёна вообще не уважает соперниц.
Бывшая британская теннисистка Энн Кеотавонг, комментируя один из матчей Остапенко, рассказывала, что в раздевалке за ней закрепилась определённого рода репутация. Она сказала, что Остапенко без проблем говорит коллегам всё, что думает, и что такой подход целому ряду теннисисток не нравится.
Раньше многие списывали это на подростковый максимализм, отсутствие зрелости и эмоциональной устойчивости, но со временем ситуация стала только хуже.
В теннисе очень трепетно относятся к этикету и правилам поведения. У большинства организаций есть свой утверждённый кодекс, который предусматривает наказания за неспортивное поведение. В качестве необычного примера можно вспомнить очко, снятое с российского теннисиста Марата Сафина на "Ролан Гаррос" в 2004 году после того, как он приспустил шорты на корте.
В целом наказать могут за что угодно, начиная с нецензурных выражений и заканчивая несоответствием формы одежды. Например, на Уимблдоне есть строгий дресс-код - это белый цвет одежды. При этом белый цвет должен быть именно белым, это оговаривается в правилах - никаких кремовых, светло-серых или голубоватых оттенков.
Теннисисты для того, чтобы не выглядеть одинаково, начали экспериментировать с дизайном одежды, а некоторые даже пошли на нарушение правил. Так, например, Роджер Федерер как-то играл в кроссовках с оранжевой подошвой, а Винус Уильямс в перерыве матча пришлось менять розовый бюстгальтер на белый.
Лишь в прошлом году самый богатый на традиции турнир "Большого шлема" смягчил правила для теннисисток, касающиеся дресс-кода. Организаторы консервативного Уимблдона пошли на уступки и разрешили девушкам цветное нижнее бельё.
В чём была проблема? В месячных. Неоднократно теннисистки жаловались, что они боятся попасть в объектив фотокамер в "непристойном" виде.
В 2019 году журналисты The New York Times провели анализ всех случаев нарушений кодекса на турнирах "Большого шлема" с 1998 по 2018 год. Оказалось, что мужчины подвергались санкциям 1519 раз, а женщины - 535.
Самым распространённым нарушением у мужчин стало издевательство над ракеткой - 647 зафиксированных случаев. На втором месте - громкие ругательства (344). У женщин лидирует коучинг (консультации с тренером во время матча) - 152 раза, за ним следуют громкие ругательства (140) и сломанные ракетки (99).
В случае обычных нарушений судья на вышке чаще всего выносит первое предупреждение, затем - второе (штраф на очко). Если теннисист допускает третье нарушение, судья на вышке должен вызвать главного арбитра турнира, который может санкционировать присуждение игроку технического поражения.
Помимо санкций непосредственно во время матча, каждое нарушение кодекса влечёт за собой денежный штраф. Суммы варьируются в зависимости от организации, под эгидой которой проходит турнир, и от тяжести проступка.
Так, например, в прошлом году на Уимблдоне Алёна Остапенко была оштрафована на 10 тысяч долларов за то, что, уходя с корта, бросила бутылку в стул, после чего её освистали трибуны.
Штраф Остапенко стал одним из крупнейших на том Уимблдоне. Ранее на такую же сумму были оштрафованы австралиец Ник Кирьос (за плевок в сторону болельщика) и грек Стефанос Циципас (за неспортивное поведение).
Совсем недавно в Сети завирусилось видео с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который получил предупреждение за матерную брань на русском языке в матче четвёртого круга "мастерса" в Риме.
"Да бл**ь, на**й, с*ка, на**й! На**й!" - начал кричать Рублёв. После этого он сразу перешёл на английский язык. Судья не оставил этот эпизод без внимания и вынес россиянину предупреждение за нецензурные высказывания. Однако Рублёв решил откровенно соврать, заявив, что он сказал по-русски "сколько раз", а не матерился. И даже решил поклясться, что не использовал нецензурные слова.
Наблюдать за диалогом Рублёва и судьи на вышке без улыбки невозможно:
May 16, 2023
А это представитель Казахстана Александр Бублик, который в июне обматерил соперника, сотрудников турнира в Штутгарте и даже строителей корта.
Саша Бублик ебал все вокруг, кроме своей корявой игры. pic.twitter.com/W4DXqEJLdV— Lexxa (@beardynihilist) June 9, 2022
В теннисе эксцентричных персонажей помимо Остапенко достаточно. Спортсмены не стесняются проявлять своё недовольство болельщиками, судейскими решениями, скрипом кроссовок соперника, медлительностью детей, которые подают мячи. Причин множество. Порой достаточно странных. Но иногда эмоции совсем уж переходят грань.
В 2023 году на пресс-конференции Остапенко призналась, что она действительно очень эмоциональна и что старается найти баланс:
"Со мной не бывает скучно, болельщикам это нравится (смеётся). Конечно, иногда я могу переборщить, но в целом я просто эмоциональный человек. Поэтому всегда трудно найти этот баланс. Как я всегда говорю, легко судить со стороны, но если встать на мое место, все видится немного по-другому. Все люди разные. Кто-то более спокойный, кто-то более эмоциональный. Поэтому я пытаюсь найти баланс, как раз ищу его сейчас. Я чувствую, что на этой неделе все немного лучше".
К сожалению, пока Остапенко ищет баланс, страдает не только её репутация, но и репутация страны, которую она представляет.
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