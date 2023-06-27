"Мама сказала успокоиться": Зутис завершает боксерскую карьеру

Латвийский шоумен и боксер Кристап Зутис в субботу провел свой последний бой в профессиональном боксе, потерпев поражение нокаутом в четвертом раунде.
33-летний Зутис в субботу в швейцарском Базеле провел бой в супертяжелом весе. Латвийский боксер проиграл Арнольду Гьерджаю из Швейцарии.
База данных профессионального бокса Box Rec показывает, что 38-летний Гьерджай намного опытнее Зутиса. В его карьере 36 побед и три поражения.
Зутис же в своей профессиональной карьере одержал семь побед, четыре поражения и две ничьи, согласно данным Box Rec. Зутис также выступал в смешанных единоборствах (ММА) и кикбоксинге.
"Это был мой последний бой в профессиональном боксе. Я люблю свою маму Иниту, она мне сказала, что нужно успокоиться",
- в своем профиле в Facebook написал Зутис.
"Спасибо всем за это фантастическое приключение. Сейчас все, что я хочу, - это спокойствия", - продолжил он.
"Покоя от камер, покоя от хейтеров, от всего и всех!"
В своем Twitter, спортсмен также написал: "Бокс закончился, в "Знаменитости. Без фильтра" мы больше не будем участвовать, нужно, наверно, искать работу".
Bokss beidzas, slavenības bez filtra mēs vairs nepiedalāmies, jāmeklē darbs laikam 😂— Spēka mitriķis (@ZutisKristaps) June 26, 2023
June 24, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!