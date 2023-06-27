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"Мама сказала успокоиться": Зутис завершает боксерскую карьеру

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Латвийский боксер Кристап Зутис (слева) в последнем бою
Латвийский боксер Кристап Зутис (слева) в последнем бою Фото: AP/Scanpix

Латвийский шоумен и боксер Кристап Зутис в субботу провел свой последний бой в профессиональном боксе, потерпев поражение нокаутом в четвертом раунде. 

33-летний Зутис в субботу в швейцарском Базеле провел бой в супертяжелом весе. Латвийский боксер проиграл Арнольду Гьерджаю из Швейцарии.

База данных профессионального бокса Box Rec показывает, что 38-летний Гьерджай намного опытнее Зутиса. В его карьере 36 побед и три поражения.

Зутис же в своей профессиональной карьере одержал семь побед, четыре поражения и две ничьи, согласно данным Box Rec. Зутис также выступал в смешанных единоборствах (ММА) и кикбоксинге.

"Это был мой последний бой в профессиональном боксе. Я люблю свою маму Иниту, она мне сказала, что нужно успокоиться",

- в своем профиле в Facebook написал Зутис. 

"Спасибо всем за это фантастическое приключение. Сейчас все, что я хочу, - это спокойствия", - продолжил он.

"Покоя от камер, покоя от хейтеров, от всего и всех!"

В своем Twitter, спортсмен также написал: "Бокс закончился, в "Знаменитости. Без фильтра" мы больше не будем участвовать, нужно, наверно, искать работу".

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