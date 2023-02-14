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Остров Любви в Риге и самый долгий поцелуй: Камбала, Жигаевы, Зутис и Пакалне в игре RUS TVNET

Лиана Епифанова Саша Пилат Viktors Devjatovs Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
Остров Любви в Риге и самый долгий поцелуй: Камбала, Жигаевы, Зутис и Пакалне в игре RUS TVNET
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Где в Риге находится остров Любви? А какие конфеты Laima были созданы для признания в любви? А сколько длился самый долгий поцелуй в мире? 

14 февраля в Латвии, как и почти во всем мире, отмечают День святого Валентина. Именно по такому прекрасному поводу RUS TVNET собрал известные латвийские пары и семьи, чтобы они проверили свои знания и "посоревновались" в самых милых и романтичных вопросах о любви и Латвии!

​Смотрите викторину от RUS TVNET "Латвия для весёлых", проверяйте свои знания вместе с участниками и наслаждайтесь душевной атмосферой выпуска! 

Правила "Латвии для весёлых"

  1. Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
  2. За правильный ответ участник получает балл;
  3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достается тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
  4. Побеждает тот, кто к концу игры наберет наибольшее количество баллов.

Участники новой игры "Латвия для весёлых":

  • Латвийский боксер Кристап Зутис и тиктокер Элина Пакалне, которые не так давно публично объявили о своих отношениях;
Кристап Зутис и Элина Пакалне
Кристап Зутис и Элина Пакалне Фото: Jānis Škapars/Коллаж RUS TVNET
  • Звезда латвийских реалити-шоу Ольга Камбала и ее дочь Лукерия. Муж Ольги Каспар не смог прийти на игру, поэтому она взяла с собой свою старшую дочь, семья - это ведь тоже про любовь;
Ольга Камбала и ее дочь Лукерия
Ольга Камбала и ее дочь Лукерия Фото: Jānis Škapars/Коллаж RUS TVNET
  • Тренер и блогер Юрий Жигаев и его супруга, блогер и модель Светлана Жигаева.
Фото: Jānis Škapars/Коллаж RUS TVNET

Во время игры участники узнавали что-то новое, спорили, шутили, просили подсказки и делились своими трогательными и местами интимными историями о любви.

Галерея: Съемки и закулисье программы "Латвия для весёлых" 

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