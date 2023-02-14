Где в Риге находится остров Любви? А какие конфеты Laima были созданы для признания в любви? А сколько длился самый долгий поцелуй в мире?
Остров Любви в Риге и самый долгий поцелуй: Камбала, Жигаевы, Зутис и Пакалне в игре RUS TVNET
14 февраля в Латвии, как и почти во всем мире, отмечают День святого Валентина. Именно по такому прекрасному поводу RUS TVNET собрал известные латвийские пары и семьи, чтобы они проверили свои знания и "посоревновались" в самых милых и романтичных вопросах о любви и Латвии!
Смотрите викторину от RUS TVNET "Латвия для весёлых", проверяйте свои знания вместе с участниками и наслаждайтесь душевной атмосферой выпуска!
Правила "Латвии для весёлых"
- Участники отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
- За правильный ответ участник получает балл;
- В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достается тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
- Побеждает тот, кто к концу игры наберет наибольшее количество баллов.
Участники новой игры "Латвия для весёлых":
- Латвийский боксер Кристап Зутис и тиктокер Элина Пакалне, которые не так давно публично объявили о своих отношениях;
- Звезда латвийских реалити-шоу Ольга Камбала и ее дочь Лукерия. Муж Ольги Каспар не смог прийти на игру, поэтому она взяла с собой свою старшую дочь, семья - это ведь тоже про любовь;
- Тренер и блогер Юрий Жигаев и его супруга, блогер и модель Светлана Жигаева.
Во время игры участники узнавали что-то новое, спорили, шутили, просили подсказки и делились своими трогательными и местами интимными историями о любви.
Галерея: Съемки и закулисье программы "Латвия для весёлых"
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