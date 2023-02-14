Остров Любви в Риге и самый долгий поцелуй: Камбала, Жигаевы, Зутис и Пакалне в игре RUS TVNET

14 февраля в Латвии, как и почти во всем мире, отмечают День святого Валентина. Именно по такому прекрасному поводу RUS TVNET собрал известные латвийские пары и семьи, чтобы они проверили свои знания и "посоревновались" в самых милых и романтичных вопросах о любви и Латвии!