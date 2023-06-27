Мясо, рыба и не только: Lidl обещает продолжать снижать цены на основные продукты питания

Уже с момента открытия первых магазинов Lidl в Латвии в октябре 2021 года, эксперты неоднократно признавали торговую сеть лидером низких цен в стране. Компания продолжает эту стратегию, значительно снижая цены в таких категориях, как молочные продукты, сыр, мясные и рыбные продукты, масла, сухие корма и другие продукты и промтовары.

Председатель правления Lidl Latvija Мачей Урбански подчеркивает: "Поскольку весомая часть жителей Латвии ощущает существенное влияние повышения стоимости жизни, мы нашли возможности еще больше снизить цены на продукты питания. Нашему примеру следуют и другие участники местного рынка. Мы остаемся верны своему обещанию предлагать клиентам продукцию высокого качества по лучшей возможной цене, несмотря на все вызовы глобального продовольственного рынка".

Руководитель Lidl указал, что такое снижение цен возможно благодаря модели частных торговых марок Lidl, основанной как на международных договорах о закупках, так и на успешно развивающемся сотрудничестве с латвийскими производителями.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 200 магазинов и 220 логистических центров: компания работает в 31 странe и представлена в Азии.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 24 магазина в 12 городах страны.