CNN: Запад просил Украину не бить по территории РФ во время бунта Пригожина

Представители Запада общались с украинскими официальными лицами на нескольких уровнях, предупреждая, что хаос в России не должен использоваться для нанесения ударов.

Они опасались, что Украину и Запад обвинят в оказании помощи лидеру ЧВК "Вагнер" ​​Евгению Пригожину и угрозе суверенитету России.

"Послание было не раскачивать лодку, это внутреннее дело России. Союзники предупредили украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам на территории России", - сказал чиновник.

Он пояснил, что Запад не хотел продвигать российский нарратив о том, что бунт - инициатива Запада.

"Это то, чего всегда хотели русские, утверждая, что существует угроза российскому суверенитету", - добавил чиновник.

Галерея: Война в Украине. Июнь 2023 г.