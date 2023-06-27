ФСБ РФ закрыла дело о бунте Пригожина

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - заявили представители ФСБ РФ.

Во время мятежа ЧВК "Вагнер" погибли не менее десяти военных РФ. Российская спецслужба не сообщала о возбуждении дел по факту их гибели.

Дело о военном мятеже в отношении основателя Пригожина возбудили 23 июня, после его сообщения о начале "марше справедливости", в рамках которого боевики ЧВК собирались дойти до Москвы. В результате бунта "вагнеровцам" удалось занять Ростов-на-Дону.

24 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в рамках договоренности между Пригожиным и властями РФ дело в отношении основателя ЧВК будет прекращено, однако 26 июня стало известно, что Генпрокуратура и ФСБ все еще расследуют дело Пригожина.

Утром 27 июня стало известно, что на военном аэродроме под Минском приземлился частный самолет Пригожина. Был ли на борту сам основатель ЧВК, пока неизвестно.