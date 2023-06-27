Бизнес хочет, но не может работать в Старой Риге. Почему?

До пандемии Старую Ригу посещали в два раза больше туристов, чем любое другое место в центре столицы, что, по словам Розенкопфы, означало более высокий потенциал доходов для предпринимателей в этом районе. В настоящее время ситуация иная - проблемы связаны не только с количеством туристов, но и с перепланировкой офисов и выбором компаний в пользу новых проектов, предлагающих современную среду.

Поэтому предпринимателям в Старой Риге приходится приспосабливаться к новой ситуации и расширять спектр своих услуг. Есть несколько факторов, которые позволили бы оживить предложение торговли и услуг в центре города, и над этим должны работать не только предприниматели, но и государство и самоуправление, считает Розенкопфа.