Бизнес хочет, но не может работать в Старой Риге. Почему?

После пандемии количество туристов и их состав в Старой Риге радикально изменились, поэтому теперь предприниматели должны ориентировать свое предложение не только на туристов, но и на местных жителей и бизнес, отмечает Санта Розенкопфа, исполнительный директор CBRE Baltics. Об этом сообщает Dienas Bizness.
До пандемии Старую Ригу посещали в два раза больше туристов, чем любое другое место в центре столицы, что, по словам Розенкопфы, означало более высокий потенциал доходов для предпринимателей в этом районе. В настоящее время ситуация иная - проблемы связаны не только с количеством туристов, но и с перепланировкой офисов и выбором компаний в пользу новых проектов, предлагающих современную среду.
Поэтому предпринимателям в Старой Риге приходится приспосабливаться к новой ситуации и расширять спектр своих услуг. Есть несколько факторов, которые позволили бы оживить предложение торговли и услуг в центре города, и над этим должны работать не только предприниматели, но и государство и самоуправление, считает Розенкопфа.
"Со стороны государства и самоуправления необходимо разобраться как минимум с тремя вещами - нормами по защите исторических зданий, моделью управления застройкой и инфраструктурой, а также окружающей средой в целом. В последнее время много слышно о том, что торговцы не хотят открывать магазины в центре города, и надо сказать, что это и миф, и правда.
Если говорить о самом сердце города - Старой Риге и центральных кварталах в историческом центре - то, когда к нам обращались узнаваемые бренды, не было ни одного случая, когда место в центре города не рассматривалось. Наоборот, открыть хотя бы один магазин в центре города часто было преобладающим желанием при наличии подходящего предложения.
Вот тут-то и начинаются проблемы - в большинстве зданий невозможно открыть магазин площадью 500-2000 м2 с соответствующей планировкой и фасадом из-за технических или законодательных ограничений. Меньшие же форматы, под которые было бы проще адаптировать помещение, нуждаются в уже готовом потоке покупателей или гарантии, что такой поток появится в будущем".
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