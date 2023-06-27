Майрис Бриедис проведет бой после годичного перерыва

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A major addition to a Homecoming night in Edinburgh as @BriedisMairis takes the first step back towards world honours 🥊 @SauerlandBros | @numan | @ladbrokes | #McGregorRobles pic.twitter.com/ka8FGFcAuj — Wasserman Boxing (@WassermanBoxing) June 27, 2023

Бриедис проведет свой следующий бой 21 июля в Эдинбурге, Шотландия. Организаторы пока что не сообщают соперника латвийского боксера в предстоящем поединке.

Центральный бой события состоится между Ли МакГрегором (Великобритания) и Эриком Роблесом (Мексика). Они будут бороться за пояс чемпиона мира по версии IBO в суперлегчайшем весе или втором легком весе (53,52 - 55,33 кг).

Последний раз 38-летний Бриедис выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл австралийскому боксеру Джею Опетаи на Голд-Косте.

Бриедис за свою карьеру профессионального боксера одержал 28 побед и потерпел два поражения, первое из которых произошло в 2018 году против украинца Александра Усика.

​Прошлой осенью Бриедис баллотировался на выборах в Сейм от партии "Согласие", но бывший чемпион мира по боксу не прошел в парламент.