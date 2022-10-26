"Согласие" объясняет, почему Бриедис был выбран одним из "локомотивов" партии

Оба политика подчеркивают, что ответственность за результаты "Согласия" на выборах должен нести не только Урбанович как председатель партии, но и он сам.

"В сложных геополитических обстоятельствах правлению нужно было уделять больше внимания объединению членов партии и кандидатов, а также более четко коммуницировать с нашими избирателями о позиции партии по важным для нашей страны вопросам", - указал Морозов, добавив, что считает нехватку коммуникации своим лично невыполненным заданием.

Напомним, после того, как победившее на выборах в 13-й Сейм "Согласие" не вошло в парламент нового созыва, многолетний председатель правления партии Янис Урбанович сложил свои полномочия, сообщает газета Diena.

О своем решении Урбанович сообщил правлению "Согласия" во вторник, 4 октября, также информировав о том, что не будет баллотироваться на пост руководителя партии на предстоящем 26 ноября съезде.

Урбанович признал, что результаты выборов были "достаточно болезненными" и среди членов партии царит неизвестность, потому что люди привыкли к тому, что партия была представлена в парламенте.

По словам Урбановича, он берет на себя ответственность за поражение, так как "действительно чувствует вину за то, что не сделал". В качестве причин он назвал неумение работать в новых форматах, включая социальные сети, и использовать современные технологические возможности. Партия также не сумела отреагировать на ложь и клевету. "Это полностью наша вина", - заключил политик.