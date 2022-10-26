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"Согласие" объясняет, почему Бриедис был выбран одним из "локомотивов" партии

rus.tvnet.lv
"Согласие" объясняет, почему Бриедис был выбран одним из "локомотивов" партии
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Боксер Майрис Бриедис
Боксер Майрис Бриедис Фото: Zane Bitere/LETA

Боксер Майрис Бриедис был одним из самых заметных кандидатов на пост депутата от партии "Согласие" на выборах в 14-й Сейм. Это не помогло политической силе преодолеть 5-процентный барьер - за партию свои голоса отдали 4,81% избирателей. В программе Латвийского телевидения 1:1 политик Андрей Клементьев рассказал, почему партия решила привлечь Бриедиса в свои ряды.

"Бриедис долгое время дружил с нашими депутатами от [Рижского] самоуправления. И в тот момент, когда он увлекся политикой и планировал завершить спортивную карьеру, мы его пригласили. Он согласился. Бриедис не был членом партии, мы его внесли в список", - поясняет Клементьев.

"Мы не искали инструмент для повышения популярности, потому что на тот момент были уверены, что получим не менее 15% голосов", - добавляет он.

Клементьев говорит, что партия использовала традиционные инструменты - радио, газеты и т.д. - для обращения к избирателям.

"Возможно, нам следовало пойти по более современному пути и обратиться к избирателям, используя разные социальные сети", - анализирует политик.

Он также считает, что в 14-м Сейме нет антигосударственных партий. "У нас есть Служба госбезопасности, которая за этим следит. Если бы у какой-то партии было финансирование из России или человек, связанный с Россией, то эти партии давно бы были сняты с выборов", - говорит Клементьев.

Уже сообщалось, что после решения председателя правления "Согласия" Урбановича уйти с поста аналогичное решение принял сопредседатель партии и член правления Андрис Морозов, а также депутат рижской думы и заместитель председателя партии Анна Владова.

Оба политика подчеркивают, что ответственность за результаты "Согласия" на выборах должен нести не только Урбанович как председатель партии, но и он сам.

"В сложных геополитических обстоятельствах правлению нужно было уделять больше внимания объединению членов партии и кандидатов, а также более четко коммуницировать с нашими избирателями о позиции партии по важным для нашей страны вопросам", - указал Морозов, добавив, что считает нехватку коммуникации своим лично невыполненным заданием.

Напомним, после того, как победившее на выборах в 13-й Сейм "Согласие" не вошло в парламент нового созыва, многолетний председатель правления партии Янис Урбанович сложил свои полномочия, сообщает газета Diena.

О своем решении Урбанович сообщил правлению "Согласия" во вторник, 4 октября, также информировав о том, что не будет баллотироваться на пост руководителя партии на предстоящем 26 ноября съезде.

Урбанович признал, что результаты выборов были "достаточно болезненными" и среди членов партии царит неизвестность, потому что люди привыкли к тому, что партия была представлена в парламенте.

По словам Урбановича, он берет на себя ответственность за поражение, так как "действительно чувствует вину за то, что не сделал". В качестве причин он назвал неумение работать в новых форматах, включая социальные сети, и использовать современные технологические возможности. Партия также не сумела отреагировать на ложь и клевету. "Это полностью наша вина", - заключил политик.

На вопрос, останется ли он в партии и чем будет заниматься дальше, опытный политик ответил: "Я буду там столько, сколько буду нужен новым лидерам".

Председателем правления партии до избрания нового председателя является Урбанович. Также в правление входят депутаты Сейма Валерий Агешин, Сергей Долгополов, Иван Рыбаков, Игорь Пименов, Борис Цилевич, Ивар Зариньш, Андрей Клементьев, Янис Кришанс, Регина Лочмеле, Виталий Орлов, Зента Третьяк.

Также в правление входят депутаты Рижской думы Анна Владова, Сандрис Бергманис, Андрис Морозов, Максим Толстой, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Константин Чекушин, Андрис Морозов, мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш и председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич. В правлении также работают Гунта Шагабазян и Александр Саковский.

"Согласие" на протяжении многих лет было самой популярной партией в стране, добивалось лучших результатов на парламентских выборах, но всегда оставалось в оппозиции. Весной этого года началось резкое падение рейтинга партии после того, как партия осудила военное вторжение России в Украину.

На выборах в 14-й Сейм "Согласие" не преодолело 5-процентный барьер на выборах, набрав 4,81% голосов избирателей.

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