Объявлены цены на билеты на ЧМ-2024 по хоккею

Как и перед чемпионатом этого года, организованным совместно Финляндией и Латвией, для получения билетов сначала придется участвовать в розыгрыше.

UPDATE: The Groups for the 2024 #IIHFWorlds have been updated, and the first wave of tickets announced!

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Планируется, что будут доступны три категории дневных билетов. Самый дешевый (категория 3) будет стоить от 40 до 125 евро, цена дневного билета для 2-й категории будет от 65 до 190 евро, а самые дорогие билеты (категория 1) могут стоить от 85 до 215 евро, подтвердил глава оргкомитета 2024 года и вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза.

Для участия в розыгрыше билетов болельщикам нужно зарегистрироваться на официальном сайте чемпионата мира, начиная с 20 июля, а затем выбрать интересующие игры - до 15 сентября. Розыгрыш состоится во второй половине сентября. В свою очередь, в первой половине октября билеты нужно будет приобрести в течение пяти дней.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Чехии в двух городах с 10 по 26 мая. Матчи группы "А" состоятся в Остраве, а матчи группы "В" - в столице Чехии Праге.

Сборная Латвии сыграет в группе "А".