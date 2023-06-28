Известны соперники сборной Латвии на ЧМ-2024

UPDATE: The Groups for the 2024 #IIHFWorlds have been updated, and the first wave of tickets announced!

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Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Чехии в двух городах с 10 по 26 мая. Матчи группы "А" состоятся в Остраве, а матчи группы "В" - в столице Чехии Праге.

Сборная Латвии сыграет в группе "А" вместе с командами США, Германии, Швеции, Словакии, Франции, Казахстана и Польши.

Польские хоккеисты вернулись в элитный дивизион чемпионата мира после более чем 20-летнего перерыва. Последний раз поляки играли в элите в 2002 году.

В группе "B" в Праге сборная Чехии сразится с Финляндией, Канадой, Швейцарией, Данией, Норвегией, Австрией и Великобританией.

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион после годичного перерыва.

В этом году чемпионат мира организовала Рига совместно с финским Тампере. Чемпионами стали канадские хоккеисты, а серебро получила сборная Германии.

Впервые в истории медали завоевали латвийские хоккеисты, обыгравшие сборную США в матче за бронзу.