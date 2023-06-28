Ср, 28.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Известны соперники сборной Латвии на ЧМ-2024

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что сборная Латвии на чемпионате мира 2024 года сыграет в группе "А", матчи которой состоятся в чешской Остраве.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет в Чехии в двух городах с 10 по 26 мая. Матчи группы "А" состоятся в Остраве, а матчи группы "В" - в столице Чехии Праге.

Сборная Латвии сыграет в группе "А" вместе с командами США, Германии, Швеции, Словакии, Франции, Казахстана и Польши.

Польские хоккеисты вернулись в элитный дивизион чемпионата мира после более чем 20-летнего перерыва. Последний раз поляки играли в элите в 2002 году.

В группе "B" в Праге сборная Чехии сразится с Финляндией, Канадой, Швейцарией, Данией, Норвегией, Австрией и Великобританией.

Сборная Великобритании вернулась в элитный дивизион после годичного перерыва.

В этом году чемпионат мира организовала Рига совместно с финским Тампере. Чемпионами стали канадские хоккеисты, а серебро получила сборная Германии.

Впервые в истории медали завоевали латвийские хоккеисты, обыгравшие сборную США в матче за бронзу.

В этом году элитный дивизион покинули хоккеисты из Венгрии и Словении.

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх