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Видео ⟩ Горящая машина на Бривибас и пиротехника в Плявниеках. Что это было?
Съемки клипа латвийского артиста Микса Галвановскиса на песню "25". Режиссер Рихарод Ромуш. Рига, улица Бривибас. Фото: Пресс-фото
Раиса Смирнова
, Журналист RUS TVNET
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"Я недавно снял безбашенный и смелый проект, который также могу назвать одним из моих лучших проектов за последнее время, а то и в нашей стране", - рассуждает в беседе с RUS TVNET латвийский режиссер, сценарист и клипмейкер Рихард Ромуш. 

В июне латвийский артист Микс Галвановскис представил новый клип на песню "25", который снимал режиссер Рихард Ромуш со своей командой. Он же является и автором сценария. Без лишней скромности молодой человек добавляет: "Ничего подобного я не встречал даже в странах Балтии!". 

Стоит сказать, что Рихард и Микс наделали шуму в городе своими съемками! Жители Риги могли заметить активную деятельность на вершине Дрейлинькалнса (она же в народе "кепка Ушакова"), слышать взрывы пиротехники и встретить горящую машину на улице Бривибас...

Съемки клипа Микса Галвановскиса на песню "25"
Съемки клипа Микса Галвановскиса на песню "25" Фото: Пресс-фото

Согласно сценарию снимать было необходимо в нескольких локациях. Были выбраны два места - Рига и Бабите. 

"В Риге мы снимали основную часть клипа, так как все локации старались подбирать именно под определенные нужды сценария и визуального ряда. Еще нам требовалось, чтобы локации были недалеко друг от друга. Благодаря компактности нашей столицы нам это удалось это реализовать! Также мы выбрали сад рододендронов в Бабите. Мне показалось, что это настолько крутое и красивое место, что оно идеально подойдет для моего так называемого "фольклора" в одной из сцен клипа. Нам повезло, что как раз во время нашей съемки рододендроны зацвели", - отмечает Рихард Ромуш

Клип "25" повествует о сумасшедших приключениях музыканта в неудержимом ритме рок-н-ролльной жизни.

"Я очень люблю Ригу, несмотря на то, что тут очень много ям", - смеется режиссер. 

"Мне показалось, что я могу сделать нечто такое, чего никто не делал. Я решил показать Ригу с другой стороны. Возможно, даже чуть-чуть приблизиться к Голливуду.

Съемки клипа латвийского артиста Микса Галвановскиса на песню "25". Режиссер Рихарод Ромуш
Съемки клипа латвийского артиста Микса Галвановскиса на песню "25". Режиссер Рихарод Ромуш Фото: Пресс-фото

Решение поджечь машину с привязанным на крыше музыкантом и проехать по улице Бривибас родилось почти сразу из вопроса о техническом удобстве. Было необходимо проехать нужный маршрут и развернуться, чтобы было видно, что это Рига. Центральная улица Бривибас идеально для этого подошла. 

"На площадке работала профессиональная команда Wanted Stund squad по спецэффектам. Ребята готовили машину к поджогу заранее, а после присутствовали во время съемки с огнетушителями. Поэтому было довольно безопасно.

Единственное - мы боялись за волосы Микса, так как, когда не было ветра, огонь поднимался довольно высоко. Но хорошо, что обошлось без ожогов!

Сам Микс был довольно стабилен на машине, так как его достаточно уверенно держал дополнительный страховочный трос! Спасибо ребятам из Wanted за профессионализм", - рассказывает Рихард. 

Рихард Ромуш и Микс Галвановскис. Съемки клипа латвийского артиста Микса Галвановскиса на песню "25". Режиссер Рихарод Ромуш. Рига, улица Бривибас.  
Рихард Ромуш и Микс Галвановскис. Съемки клипа латвийского артиста Микса Галвановскиса на песню "25". Режиссер Рихарод Ромуш. Рига, улица Бривибас.  Фото: Пресс-фото

Для сцены с инвалидным креслом, которое нашпиговано пиротехникой и катится с горы,  выбрали Дрейлинькалнс

на пересечении двух спальных районов - Пурвциемса и Плявниеков: "В Риге мало мест с горами и открытой местностью. Дрейлинькалнс - ближе всего к тому, что я хотел бы получить в финальном изображении". 

Микс Галвановскис.  Съемки клипа на песню "25". Режиссер Рихарод Ромуш. Рига, Дрейлинькалнс
Микс Галвановскис.  Съемки клипа на песню "25". Режиссер Рихарод Ромуш. Рига, Дрейлинькалнс Фото: Пресс-фото

Оператор клипа Элвис Лацис, а продюсер - Ласма Неулане. "Я был рад поработать с такой замечательной командой. Мои идеи сохранились без правок до самой  реализации. Мне просто хотелось сделать что-то оригинальное. Удивить Микса и создать крутой визуальный продукт!".

Конечно, не обошлась съемка и без проблем. Во время переезда на локацию в Бабите сломалась главная машина, которая должна быть в кадре. Ее взяли на буксир, но через какое-то время сломалась и та машина, которая ее тащила. Однако, со слов Рихарда, случилось чудо - главная машина "ожила" и добралась до места съемки. 

Галерея: Съемки клипа латвийского артиста Микса Галвановскиса на песню "25"

Видео: Микс Галвановскис - "25"

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