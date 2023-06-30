Видео ⟩ Горящая машина на Бривибас и пиротехника в Плявниеках. Что это было?

"Я недавно снял безбашенный и смелый проект, который также могу назвать одним из моих лучших проектов за последнее время, а то и в нашей стране", - рассуждает в беседе с RUS TVNET латвийский режиссер, сценарист и клипмейкер Рихард Ромуш.
В июне латвийский артист Микс Галвановскис представил новый клип на песню "25", который снимал режиссер Рихард Ромуш со своей командой. Он же является и автором сценария. Без лишней скромности молодой человек добавляет: "Ничего подобного я не встречал даже в странах Балтии!".
Стоит сказать, что Рихард и Микс наделали шуму в городе своими съемками! Жители Риги могли заметить активную деятельность на вершине Дрейлинькалнса (она же в народе "кепка Ушакова"), слышать взрывы пиротехники и встретить горящую машину на улице Бривибас...
Согласно сценарию снимать было необходимо в нескольких локациях. Были выбраны два места - Рига и Бабите.
"В Риге мы снимали основную часть клипа, так как все локации старались подбирать именно под определенные нужды сценария и визуального ряда. Еще нам требовалось, чтобы локации были недалеко друг от друга. Благодаря компактности нашей столицы нам это удалось это реализовать! Также мы выбрали сад рододендронов в Бабите. Мне показалось, что это настолько крутое и красивое место, что оно идеально подойдет для моего так называемого "фольклора" в одной из сцен клипа. Нам повезло, что как раз во время нашей съемки рододендроны зацвели", - отмечает Рихард Ромуш.