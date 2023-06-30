Видео ⟩ Горящая машина на Бривибас и пиротехника в Плявниеках. Что это было?

"Я недавно снял безбашенный и смелый проект, который также могу назвать одним из моих лучших проектов за последнее время, а то и в нашей стране", - рассуждает в беседе с RUS TVNET латвийский режиссер, сценарист и клипмейкер Рихард Ромуш.

В июне латвийский артист Микс Галвановскис представил новый клип на песню "25", который снимал режиссер Рихард Ромуш со своей командой. Он же является и автором сценария. Без лишней скромности молодой человек добавляет: "Ничего подобного я не встречал даже в странах Балтии!".

Стоит сказать, что Рихард и Микс наделали шуму в городе своими съемками! Жители Риги могли заметить активную деятельность на вершине Дрейлинькалнса (она же в народе "кепка Ушакова"), слышать взрывы пиротехники и встретить горящую машину на улице Бривибас...