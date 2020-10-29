Разочаровался, снял кино на русском и попал к Бондарчуку: режиссер Рихард Ромуш и его 90-е

Режиссер и сценарист короткометражного фильма "Точка" (Točka) Рихард Ромуш выпустил новый короткий метр, с названием "По следам бабушек" (Omēm pa Pēdām). Рассказывает об этом смелом и предприимчивом молодом человеке в рубрике Made in LV.

Короткометражный фильм "По следам бабушек" (Omēm pa Pēdām) - это история о самоуверенном парнишке по имени Валерий, которому выпадает возможность заработать денег, транспортировав чемодан с неизвестным содержимым, в одежде бабушки через границу страны. На эту работу Валерий уговаривает и своих друзей Зигмарса и Бориса, но первые проблемы появляются при первой встрече с пограничниками. События в фильме разворачиваются в наши дни. У ребят ест цель - попасть на тусовку к одной из самых богатых девушек вуза. Они решили приготовить дорогой подарок на троих, так как сами они бедные, для этого они решают заработать нелегально.

ФОТО: Пресс-фото

"Действие фильма происходит в наше время, но я использую машины, которые своей красотой пронзают мою душу. Поэтому хочется их использовать. В фильма станет известно, почему именно эта машина. В этом элемент комичности", - объясняет Рихард выбор автомобиля марки "Жигули" для своих героев.

Режиссер отмечает, что когда будет погоня, то все поймут, почему именно "Жигули".

ФОТО: Пресс-фото

"Это основано на моем личном опыте. Я часто ездил через эстонскую границу в Россию. Однажды были серьезные проверки. Со мной спорили из-за того, что у меня много топлива в баке", - вспоминает Рихард Ромуш.

Он не стал скрывать, что работники погранохраны спрашивали взятку.

"Они посчитали сколько это должно быть... Написали на бумажке и показали сумму. Я им сказал: "Нет". Это не на нашей границе, это на эстонской. Они хотели 35 или 40 евро, за то, что они меня пропустят", - смеясь сказал режиссер.

Этот случай стал для него вдохновением.

"Я решил сделать историю, о том, как ребята попадают, но у них все более комично происходит", - пояснил он.

Рихард Ромуш подчеркнул, что бензин из России он возил не для заработка. Просто он любит приезжать в эту страну. Ему нравится там бывать и отдыхать. Он отметил, что в его жизни был момент, когда он вез маме блок сигарет и тоже не знал, куда его деть. Ему очень хотелось передать подобные ощущения в фильме.

Герои Рихарда - это парни с русскими именами. Они остались из фильма "Точка".

"Мы решили, что оставим эти имена. Поставим этих персонажей в наше время. Больше откроем отношения между ними", - объяснил он.

Во время поездок в Россию Рихард подмечает разные интересные вещи для своих киноисторий.

"Мне важно как они разговаривают. Ты запоминаешь детали... Мне очень нравится эстетика советской эпохи", -

Он указывает, что через эти цвета, эстетику и комедию пытается вызвать у зрителя симпатию и ностальгию. Ему такое кино нравится больше, чем какой-то голливудский блокбастер. Себя он считает комедийным режиссером. Он хочет продолжать снимать в таком же жанре.

21-летний Рихард Ромуш признается, что родом из русской семьи, но окончил латышскую школу. Тем не менее он чувствует родство с Россией.

"По национальности: я русский. В России у меня живет родня. Когда нам отказали в Латвии помочь в одном фильме, я разочаровался и сделал кино на русском. В итоге мы попали к Федору Бондарчуку на фестиваль. Там был Петр Буслов, который очень положительно отозвася о моем фильме. Это был результат!" - не скрывает он своего восторга.

Потом друзья его уговорили снимать на латышском. В итоге все пошло. На экраны вышел его второй короткометражный фильм на латышском языке. Надо сказать, что у Рихарда нет специального образование. Он лишь закончил среднюю школы. Все, чему он научился - это взято из личного опыта.

"Конечно, я иду путем проб и ошибок. Но уже есть даже заказы на проекты и съемки видеоклипов", - подытоживает он.