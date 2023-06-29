Эксперты: Лукашенко использует ситуацию, чтобы унизить Путина

Лукашенко подробно рассказал о переговорах с Путиным и Пригожиным во вторник, 27 июня.

По словам Лукашенко, Путин позвонил ему в субботу, 24 июня, и сказал, что не может связаться с Пригожиным. Но когда Лукашенко позвонил лидеру ЧВК "Вагнер", тот сразу же ответил.

По словам Лукашенко, первоначальное общение Пригожина с президентом Беларуси было бурным, но оно дало результаты.

Позже Лукашенко заявил, что поручил СМИ и пресс-секретарю "не делать из меня героя" для стабилизации ситуации.

Лукашенко сказал, что даже отговорил Путина от того, чтобы ликвидировать Пригожина.

Из речей Лукашенко можно предположить, что белорусский лидер "успешно выступил посредником в урегулировании кризиса в ближайшем окружении Путина, чего сам Путин не смог сделать", - написали эксперты Института изучения войны США (ISW)

По словам экспертов ISW, вмешательство Лукашенко, вероятно, было попыткой показать Кремлю, что он может "успешно и независимо действовать в российской политике".

"Хвастовство Лукашенко умением манипулировать властью в ближайшем окружении Путина унизительно для Путина вне зависимости от того, правда это или нет", - отмечают эксперты.

"Тот факт, что Путин не оспорил версию Лукашенко о событиях и фактически публично поблагодарил Лукашенко, еще более унизителен", - уверены эксперты.