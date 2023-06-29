Не пытайтесь покинуть Минск. Что ждет Евгения Пригожина и его наемников в Беларуси

Несколько телеграм-каналов сообщили, что Пригожина видели в гостинице Green City на окраине Минска. При этом уже 27-го вечером оба самолета вылетели из Минска и взяли курс на Москву, был ли на борту Пригожин или нет — неизвестно.

Что же касается наемников из ЧВК «Вагнер», то 27 июня Лукашенко сказал: «Мы им предложили одну из заброшенных [воинских] частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься».

Лукашенко уточнил, что обустраиваться на новом месте бойцы из «Вагнера» будут за свой счет.

Российский президент Владимир Путин рекомендовал участникам ЧВК или подписать контракт с минобороны или разойтись по домам или отправиться вместе с Пригожиным в Беларусь. О том, чтобы наемники массово переходили российско-белорусскую границу, на данный момент неизвестно.

Слишком много разворотов

«Приедут ли они [бойцы „Вагнера“] в Беларусь, надолго ли. Может быть, они просто юридическое лицо откроют. Или у них здесь перевалочная база будет. Или эта сделка вообще сорвется — ничего из этого мы пока не знаем», — говорит Би-би-си Артем Шрайбман.

По его словам, количество «разворотов», которое может произойти, слишком велико, чтобы делать выводы.