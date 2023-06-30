Личный опыт: Я знаю, почему бездетные женщины после 30 пьют, как я когда-то...

Согласно последнему исследованию, женщины без детей в возрасте от 35 лет употребляют алкоголь чаще, чем представительницы какой-либо другой группы. У женщин, которым в 2018 и 2019 году исполнилось 35 лет, риск заболеть алкоголизмом был на 60% выше, чем у женщин того же возраста в середине 90-х.

Одна из причин заключается в том, что женщины все чаще откладывают свое решение стать матерью. Руководитель исследования доктор Рэйчел Сайко Адамс из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета комментирует: "По мере того, как все больше женщин откладывают рождение детей, все большая их часть попадает в группу повышенного риска".

"Я понимаю, почему бездетные женщины сильно и быстро спиваются в этом возрасте. Когда я вспоминаю свои алкогольные дни, я понимаю, что это было в основном для того, чтобы подавить легкое чувство паники, что я никогда не остепенюсь и не заведу детей", - говорит Клара Фогг, героиня этой истории.

А бутылка вина, вернее, тетрапак вина заглушал назойливое тиканье биологических часов!