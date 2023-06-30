Личный опыт: Я знаю, почему бездетные женщины после 30 пьют, как я когда-то...

"Это был новый уровень - самый низкий. Я лежала на полу в своей квартире после ночи, проведенной за коктейлями из водки и мартини. Студентка ли я, перебравшая во время выходных на первом курсе? Нет, я 34-летняя писательница публичных выступлений премьер-министра, ответственная карьеристка... Так вот!"
Согласно последнему исследованию, женщины без детей в возрасте от 35 лет употребляют алкоголь чаще, чем представительницы какой-либо другой группы. У женщин, которым в 2018 и 2019 году исполнилось 35 лет, риск заболеть алкоголизмом был на 60% выше, чем у женщин того же возраста в середине 90-х.
Одна из причин заключается в том, что женщины все чаще откладывают свое решение стать матерью. Руководитель исследования доктор Рэйчел Сайко Адамс из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета комментирует: "По мере того, как все больше женщин откладывают рождение детей, все большая их часть попадает в группу повышенного риска".
"Я понимаю, почему бездетные женщины сильно и быстро спиваются в этом возрасте. Когда я вспоминаю свои алкогольные дни, я понимаю, что это было в основном для того, чтобы подавить легкое чувство паники, что я никогда не остепенюсь и не заведу детей", - говорит Клара Фогг, героиня этой истории.
А бутылка вина, вернее, тетрапак вина заглушал назойливое тиканье биологических часов!
Вот истинная причина, по которой я днем писала речи об экономической политике и консультировала тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона, а по вечерам опустошала уже привычные бутылки. Иногда я начинала с символического напитка на официальном приеме, затем пинта после работы в пабе на Уайтхолл, потом коктейли с друзьями в Shoreditch, а заканчивалось все финальными посиделками в итальянском пабе под моей квартирой. Часто сотрудники наслаждались выпивкой после закрытия офиса, и когда я собиралась домой, меня приглашали выпить Chianti или две рюмки. Как я могла отказаться?
У меня нет недостатка в смешных историях. На рождественской вечеринке на Даунинг-стрит мы пошли в бар West End, где я была настолько пьяна, что потеряла одну туфлю и подняла на руках своего босса на танцполе. В другой раз я заснула на плече известного гольфиста, который попросил охрану убрать меня.
Однажды ночью я был так пьяна, что заснула в последнем поезде из Ватерлоо и охранник разбудил меня в Портсмуте, который находится в 50 милях от моей остановки.
Я не хочу видеть те годы в слишком трагическом свете; было весело! Но все чаще похмелье сигнализировало о подавленном настроении.
Через несколько недель мне захотелось, чтобы мое настроение стабилизировалось. Довольно много людей, которых я знала, принимали "счастливые пилюли", может, мне тоже следовало бы?
Я отправилась на Харли-стрит, чтобы встретиться с дорогим психиатром. После беседы я сказала: "Таблетки, пожалуйста, доктор!".
Он мягко кивнул, описал, что может прописать, а также побочные эффекты.
"Если будете принимать медикаменты A, то, скорее всего, вам грозит набор веса, а если B - скорее всего, вырастет борода. Если будете принимать медикаменты C, то, скорее всего, вы поправитесь и отрастите бороду". О боже! Что я могу сделать? Он ответил: "Полностью отказаться от алкоголя". Как? Невозможно!
Врач объяснил, что алкоголь влияет на мой мозг. Кроме того, он мне велел полностью отказаться от кофеина и шоколада.
"Действительно? Даже с молоком нельзя?" - спрашивала я. Врач покачал головой, сказав, что это нейротоксин, который следует избегать каждый день.
С того времени я восемь лет не прикасалась к шоколаду и кофеину. Алкоголь требовал большего времени, чтобы отказаться, но в последний раз я пила семь лет назад.
И тогда три поочередные беременности - в 36, 37 и 39 лет, - и в итоге у меня три маленьких ребенка и мало возможности пить.
Сейчас, когда я застряла в горе подгузников, я очень хотела бы никогда не знать чувства от давления общества, что в 30 лет у меня нет детей. Я бы хотела наслаждаться большей свободой и не напрягаться из-за тикающих часов, которые я заглушала трехлитровыми упаковками Pinot Grigio".
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