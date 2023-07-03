Официально: известен следующий соперник Майриса Бриедиса

Свой следующий бой Бриедис проведет 21 июля в Эдинбурге, Шотландия. Ему предстоит встретиться с малоизвестным британцем МакКаллумом, который за свою профессиональную боксерскую карьеру одержал 13 побед и потерпел два поражения.

В 2018 году МакКаллум дрался с латвийским боксером Евгением Андреевым, у которого по данным портала Box Rec крайне плохой послужной список - 10 побед, 3 ничьи и 113 поражений.

Центральным боем вечера станет встреча Ли МакГрегора (Великобритания) и Эрика Роблеса (Мексика). Они будут бороться за пояс чемпиона мира по версии IBO в суперлегчайшем весе или втором легком весе (53,52 - 55,33 кг).

Напомним, 38-летний Майрис Бриедис в последний раз выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл в Голд-Косте австралийскому боксеру Джею Опетаи, завоевавшему пояса чемпиона мира по версиям IBF и The Ring в первой тяжелой весовой категории или "полутяжелом" дивизионе (до 90,7 кг).

Галерея: Открытая тренировка Майриса Бриедиса

Бриедис за свою карьеру профессионального боксера одержал 28 побед и потерпел два поражения, первое из которых произошло в 2018 году против украинца Александра Усика.

Прошлой осенью Бриедис баллотировался на выборах в Сейм от списка "Согласия", но бывший чемпион мира по боксу не прошел в парламент.