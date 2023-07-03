Сабонис заключил контракт на рекордную для стран Балтии сумму

Сабонис, который представляет "Сакраменто Кингз" в баскетбольной лиге НБА, подписал с клубом продление контракта на четыре года, которое принесет ему 197 миллионов долларов, или 181 миллион евро. Тем самым стоимость его текущего контракта составит 219 миллионов долларов.

27-летний литовец в прошлом сезоне в среднем набирал 19,1 очка и 12,3 подбора. Его также третий раз подряд выбирали для участия в Матче всех звезд НБА.

С осени 2024 года Сабонис будет получать рекордную для Балтии зарплату в НБА. Ожидаемая зарплата литовца в сезоне 2024/2025 составляет около 40 миллионов евро. До сих пор этот рекорд принадлежал латышу Кристапу Порзиньгису, годовая зарплата которого в следующем сезоне составит 33 миллиона евро.