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Сабонис заключил контракт на рекордную для стран Балтии сумму

rus.postimees.ee
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Домантас Сабонис.
Домантас Сабонис. Фото: EZRA SHAW

Звезда литовского баскетбола Домантас Сабонис в следующем году станет самым высокооплачиваемым баскетболистом в странах Балтии, пишет Rus.Postimees

Сабонис, который представляет "Сакраменто Кингз" в баскетбольной лиге НБА, подписал с клубом продление контракта на четыре года, которое принесет ему 197 миллионов долларов, или 181 миллион евро. Тем самым стоимость его текущего контракта составит 219 миллионов долларов.

27-летний литовец в прошлом сезоне в среднем набирал 19,1 очка и 12,3 подбора. Его также третий раз подряд выбирали для участия в Матче всех звезд НБА.

С осени 2024 года Сабонис будет получать рекордную для Балтии зарплату в НБА. Ожидаемая зарплата литовца в сезоне 2024/2025 составляет около 40 миллионов евро. До сих пор этот рекорд принадлежал латышу Кристапу Порзиньгису, годовая зарплата которого в следующем сезоне составит 33 миллиона евро.

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