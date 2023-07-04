Сегодня Остапенко стартует на престижном турнире в Уимблдоне

Матч на 14-м корте запланирован примерно на 19:00 по латвийскому времени.

Остапенко занимает 17-е место в рейтинге WTA, она также посеяна на турнире под этим номером, а Миннен находится на 123-м месте и участвовала в квалификации, чтобы попасть в основную сетку турнира.

Две спортсменки пока не встречались в одиночных матчах на турнирах WTA.

Для 26-летней Остапенко это будет восьмой старт на Уимблдоне. Ее лучшее достижение - полуфинал в 2018 году. Между тем 25-летняя Миннен выступала на Уимблдонском турнире последние два года и прошла во второй круг в прошлом году.

Напомним, что Остапенко одержала победу в турнире WTA 250 в Бирмингеме, завоевав свой первый титул в сезоне, а затем из-за проблем со здоровьем не доиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Истборне.

На первом в сезоне турнире "Большого шлема" в Австралии она дошла до четвертьфинала.

В этом сезоне бельгийка впервые вышла в основной турнир "Большого шлема", до этого она играла в квалификации ITF, однако ей удалось пробиться в финал турнира серии WTA 125 во Франции, где в решающем матче она проиграла бывшей победительнице US Open Слоан Стивенс из США.

В этом сезоне Остапенко выиграла 26 матчей из 39, а у бельгийской теннисистки рекорд 37 побед при 12 поражениях.

Турнир в Уимблдоне - один из четырех турниров серии "Большого шлема" и единственный, который проводится на травяных кортах.