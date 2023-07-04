Уже 6 июля Meta запустит новое приложение - конкурента Twitter

Ожидается, что сеть Threads будет очень похожа на Instagram, но будет посвящена публикации текстовых сообщений вместо фотографий и видео.

Планируется, что новая социальная сеть станет доступна широкой публике в четверг, 6 июля.

Сообщается, что пользователи смогут подписываться на те же профили, на которые они уже подписаны в Instagram. Кроме того, согласно описанию в магазине приложений Apple, пользователи также смогут сохранить то же имя пользователя, что и в Instagram.

"Threads - это место, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все: от интересующих вас сегодня до того, что будет в тренде завтра", - сказано в описании в App Store.

Пока что Meta не ответила на вопросы о том, когда Threads может появиться в Google Play Store.

Ранее сообщалось, что владелец Twitter Илон Маск объявил, что Twitter временно ограничивает количество постов, которые пользователи могут читать за один день. Пользователи с неподтвержденными учетными записями теперь смогут читать не более 1000 сообщений в день. Новые неподтвержденные учетные записи будут ограничены 500 сообщениями в день.