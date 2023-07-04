Уже 6 июля Meta запустит новое приложение - конкурента Twitter

Компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Instagram и Facebook, создала новый сайт микроблогов Threads. Планируется, что этот сервис будет запущен уже через несколько дней, сообщает Reuters.
Ожидается, что сеть Threads будет очень похожа на Instagram, но будет посвящена публикации текстовых сообщений вместо фотографий и видео.
Планируется, что новая социальная сеть станет доступна широкой публике в четверг, 6 июля.
Сообщается, что пользователи смогут подписываться на те же профили, на которые они уже подписаны в Instagram. Кроме того, согласно описанию в магазине приложений Apple, пользователи также смогут сохранить то же имя пользователя, что и в Instagram.
"Threads - это место, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все: от интересующих вас сегодня до того, что будет в тренде завтра", - сказано в описании в App Store.
Пока что Meta не ответила на вопросы о том, когда Threads может появиться в Google Play Store.
Ранее сообщалось, что владелец Twitter Илон Маск объявил, что Twitter временно ограничивает количество постов, которые пользователи могут читать за один день. Пользователи с неподтвержденными учетными записями теперь смогут читать не более 1000 сообщений в день. Новые неподтвержденные учетные записи будут ограничены 500 сообщениями в день.
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