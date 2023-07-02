Twitter ограничивает число постов, которые можно просматривать в день

Проще говоря, парсинг данных — это извлечение информации из Интернета. Большие языковые модели, на основе которых работают чат-боты, должны учиться на множестве реальных человеческих разговоров, чтобы создавать контент, не отличимый от обычной речи. Миллиарды постов в Reddit и Twitter отлично подходят для этих целей и активно используются компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.

Но Twitter, Reddit и другие подобные платформы хотят получать деньги за использование этих данных.

В апреле исполнительный директор Reddit Стив Хаффман в интервью New York Times выразил недовольство действиями компаний, которые занимаются ИИ.

«Корпус данных Reddit действительно ценен, — сказал он. — Но у нас нет необходимости отдавать этот ценный материал крупнейшим компаниям мира бесплатно».

Twitter уже начал взимать плату с пользователей за доступ к своему интерфейсу программирования приложений (API), который часто используется сторонними компаниями и исследователями, в том числе занимающимися ИИ.

Но за решением Маска могут стоять и другие причины.

Например, таким образом он может подталкивать людей к использованию Twitter Blue, платного сервиса подписки. Возможно, в будущем будет введена модель, в которой пользователям придется платить за полный сервис Twitter и доступ к неограниченному количеству сообщений.