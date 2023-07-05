65-летний легендарный бодибилдер из Латвии Айвар Высоцкис взял очередной титул

65-летний спортсмен Айвар Высоцкис победил в своей категории, а Александр и Лайма смогли занять в своих категориях вторые места.

53-летний Александр Ермолаев показал судьям лучшую произвольную программу и устроил настоящее шоу в этом замечательном курортном итальянском городе. Он соревнуется с 1992 года. И его форма продолжает улучшаться с каждым годом. 57-летняя Лайма Чакстиня выступала на соревнованиях впервые (готовит Лайму Айвар Высоцкис).

Айвар Высоцкис и Александр Ермолаев Фото: Пресс-фото

Лайма Чакстиня Фото: Пресс-фото

Айвар Высоцкис выступает уже больше 40 лет. Он является чемпионом мира почти по всем федерациям и легендой бодибилдинга в Латвии. Именно Айвара называет своим тренером абсолютный чемпион мира 2023 года по бодибилдингу Херманис Плиско.

Айвар выступал и побеждал еще во времена СССР. Он неоспоримо самый титулованный из латвийских бодибилдеров. В Сапри он сумел выставить свой знаменитый рельеф, несмотря на проблемы со здоровьем.

Айвар Высоцкис Фото: Пресс-фото

Айвар Высоцкис Фото: Пресс-фото

Лайма Чакстиня Фото: Пресс-фото