Екатерина Малнач - фит-модель, принесшая Латвии золото

Необходим ли тренер или можно прокачаться своими силами?

Сначала Екатерина занималась сама, но признается, что без тренера никак. "Нужен человек, который будет смотреть со стороны, объективно ты себя судить не можешь", - говорит фитнес-модель. "И тогда я обратилась к тому, кто меня подготавливал к экзамену на тренера - Элвису Рудбаху, и он начал меня вести, - продолжает Катя. - Мы стали достигать на самом деле неплохих результатов. Я сразу же на чемпионате Европы заняла третье место, потом на чемпионате мира второе. А в этом году уже первая на Кубке мира".

Во сколько обойдется этот вид спорта и что ты получаешь в награду?

По словам Малнач, как и в большинстве видов спорта в Латвии, платить придется за все самому. Речь о прическе и макияже, костюмах, купальниках, взносах за соревнования и подготовке от тренеров. Так, участие в соревнованиях - удовольствие не из дешевых, а денежные призы редко окупают и 10% подготовки. И тут Екатерина сразу же подмечает: "Это все равно стоит каждого цента".

"В нашей стране, к сожалению, я не знаю ни одной спортсменки, у которой был бы спонсор. Знаю, что в других странах кого-то спонсируют: купальники дают или еще что-то. У нас - нет. Это моя мечта, чтобы у меня тоже был спонсор, который помогал бы участвовать в соревнованиях. Потому что - да, мне приходится много работать, чтобы я могла участвовать. И я, возможно, участвовала бы и больше, но это очень денежный вопрос. Даже если тебе оплатят билеты на самолет и взносы, то все равно грим и проживание на тебе. Плюс в это время не работаешь", - рассказывает Катя.

В то же время фитнес-тренер подмечает, что эмоции и опыт, которые она получает, не купить ни за какие деньги. "Когда я услышала свое имя, что я первая, когда звучал гимн Латвии в мою честь - это были такие эмоции! Мне кажется, что даже не сдержала слез на сцене, и даже в каком-то смысле это можно сопоставить с рождением ребенка. Ты потом несколько дней находишься в какой-то эйфории. Ты потом смотришь на фотографии и думаешь: "Блин, еще неделю назад кричала, что никогда больше, все надоело". А теперь, спустя три дня, готовишься обратно. Опять хочется этих эмоций", - делится Малнач.

Она добавляет: "Не знаю, что движет другими девочками, которые никак не связаны со спортом. Думаю, что эмоции. Да и ты можешь пойти в ресторан/в клуб и потратить кучу денег, проесть, пропить и потусоваться. Либо ты потратишь деньги на свое здоровье, на свою красоту, на свою внешность. Ты сам выбираешь, куда тратить".