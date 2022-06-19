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Раймонд Берзиньш, региональный руководитель Bolt в Латвии

Екатерина Малнач - фит-модель, принесшая Латвии золото

ФОТО: Из личного архива Екатерины Малнач

Нередко люди считают, что для того, чтобы участвовать в фитнес-соревнованиях, необходимы природные данные, а спорт в жизни должен быть с детства. Но Екатерина Малнач рушит это представление: она не занималась профессиональным спортом в детстве, а фитнесом увлеклась, уже будучи мамой двоих детей. Ко всему прочему - в возрасте 31 года и спустя всего полгода после родов. Сейчас ей 34, в ее копилке - ряд наград и побед. RUS TVNET поговорил с Катей о нюансах спортивной дисциплины "фит-модель", о том, любая ли девушка может участвовать в соревнованиях и более того - занимать призовые места.

Кратко о Екатерине:

ФОТО: Из личного архива Екатерины Малнач
  • спортсменка Федерации бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Латвии (IFBB Latvija);
  • сертифицированный тренер по фитнесу, фитнес-нутрициолог, руководитель международного проекта по снижению веса;
  • в копилке: золотая медаль на Кубке мира в категории "Фит-модель до 1,64 см" (2022 год), серебряная медаль на чемпионате мира в категории "Фит-модель до 1,64 см" (2021 год), вице-чемпионка Латвии в категории "мастер-бикини" (2022 год);
  • ​34 года, двое детей.

Изначально Катя хотела отучиться на тренера по аэробике и работать по этой профессии, но волею случая она стала фитнес-тренером (персональный тренер/тренер тренажерного зала). Именно во время учебы она потихоньку и влюбилась в этот вид спорта: "Я начала интересоваться и как-то увидела фотографии с одного из первых чемпионатов мира в Латвии. Это было очень знаменательное событие, фото были везде по новостям, об этом писали. Я смотрела на фотографии этих девушек и думала: "Блин, как классно, я тоже хочу". Но думала, что не подойду - мне все это казалось нереальным".

В итоге она пришла в IFBB Latvija на занятие по позированию, где было решено начать подготовку к соревнованиям. "Я поняла, что очень крутая возможность как раз прийти в себя после родов и подготовиться", - рассказывает Катя. Несмотря на то, что первые соревнования не принесли никаких ощутимых результатов, девушка не расстроилась, а наоборот - только "зарядилась". Как итог всех трудов - первое место на Кубке мира в этом году. 

Дисциплина Fit-Model - что это? Очень кратко

Women’s Fit-Model (фит-модель) - спортивная дисциплина, которая была признана 6 ноября 2015 года. В рамках соревнований судьи оценивают общий вид спортсменки, слаженность и физическое развитие ее тела. Особое внимание уделяется и поведению на сцене, уверенности, грациозности участницы.

Сколько занимает подготовка и какие исходные данные нужны? 

По словам Екатерины, если у девушки есть желание принять участие в соревнованиях, то подготовка займет не более четырех месяцев. Но это при условии, что она "не очень большая и есть некоторые генетические данные". В других же случаях Катя нередко наблюдала, как девушки просто хотели скинуть лишний вес и, достигнув желаемого, на этом не остановились. 

"Главное же, чтобы не было лишнего веса. А дальше ты просто делаешь пропорции. На последних соревнованиях у нас участвовали девушки, которые вообще далеки от спорта - писательница Лелде Ковалева или певица Лера Штейн... Но вот пришли и буквально за три-четыре месяца подготовились, вышли на сцену. И неплохо вышли", - рассказывает Катя. 

Опасен ли этот спорт для здоровья? 

Фит-модель, по словам Малнач, - "самая приближенная к жизни категория":

"Ты можешь держать такую форму плюс-минус круглый год. Ну, конечно, она более сухая в день выхода на сцену. Тебе не надо быть настолько сухой, чтобы вообще не было жировой прослойки".

Она отмечает, что эта категория отличается от бодибилдинга, где "для женского здоровья ничего хорошего нет". "У фит-моделей, как правило, все нормально с гормонами и женским здоровьем. У нас только и узнаешь: одна родила, вторая... То есть вообще без проблем рожают, а потом возвращаются на сцену, все в порядке", - говорит Екатерина, добавляя, что все будет со здоровьем хорошо, если не прибегать к крайностям.

Фит-модель - это только о спорте? 

Малнач рассказывает, что 50% успеха на соревнованиях зависит от того, как ты подаешь себя на сцене. "Я раньше думала - хорошая форма есть, и все - можно выйти и победить! Нет, это не так. Очень важно, как ты выходишь на сцену, с какой уверенностью, как улыбаешься, какая подача. Этому тяжело научиться без хорошего наставника". В случае Кати раскрыться на сцене ей помогла президент IFBB Latvija Кристина Ведерникова. "Вот благодаря этому я наконец начала тоже занимать места. Какая бы хорошая форма ни была, если ты на сцене стоишь как истукан, то ничего невозможно получить".

Еще один важный фактор - сценические костюмы. "Фит-модель - это очень красивая категория. Первый раунд проходит в сплошных купальниках, которые расшиты, например, камнями Swarovski. А второй раунд проходит в красивых платьях, похожих на бальные", - рассказывает спортсменка. Дело в том, что судьи смотрят не только на то, чтобы девушка была просто "накачанной", но и чтобы это было сделано пропорционально и в любом наряде она выглядела женственно и естественно.

Необходим ли тренер или можно прокачаться своими силами? 

Сначала Екатерина занималась сама, но признается, что без тренера никак. "Нужен человек, который будет смотреть со стороны, объективно ты себя судить не можешь", - говорит фитнес-модель. "И тогда я обратилась к тому, кто меня подготавливал к экзамену на тренера - Элвису Рудбаху, и он начал меня вести, - продолжает Катя. - Мы стали достигать на самом деле неплохих результатов. Я сразу же на чемпионате Европы заняла третье место, потом на чемпионате мира второе. А в этом году уже первая на Кубке мира".

Во сколько обойдется этот вид спорта и что ты получаешь в награду? 

По словам Малнач, как и в большинстве видов спорта в Латвии, платить придется за все самому. Речь о прическе и макияже, костюмах, купальниках, взносах за соревнования и подготовке от тренеров. Так, участие в соревнованиях - удовольствие не из дешевых, а денежные призы редко окупают и 10% подготовки. И тут Екатерина сразу же подмечает: "Это все равно стоит каждого цента". 

"В нашей стране, к сожалению, я не знаю ни одной спортсменки, у которой был бы спонсор. Знаю, что в других странах кого-то спонсируют: купальники дают или еще что-то. У нас - нет. Это моя мечта, чтобы у меня тоже был спонсор, который помогал бы участвовать в соревнованиях. Потому что - да, мне приходится много работать, чтобы я могла участвовать. И я, возможно, участвовала бы и больше, но это очень денежный вопрос. Даже если тебе оплатят билеты на самолет и взносы, то все равно грим и проживание на тебе. Плюс в это время не работаешь", - рассказывает Катя. 

В то же время фитнес-тренер подмечает, что эмоции и опыт, которые она получает, не купить ни за какие деньги. "Когда я услышала свое имя, что я первая, когда звучал гимн Латвии в мою честь - это были такие эмоции! Мне кажется, что даже не сдержала слез на сцене, и даже в каком-то смысле это можно сопоставить с рождением ребенка. Ты потом несколько дней находишься в какой-то эйфории. Ты потом смотришь на фотографии и думаешь: "Блин, еще неделю назад кричала, что никогда больше, все надоело". А теперь, спустя три дня, готовишься обратно. Опять хочется этих эмоций", - делится Малнач. 

Она добавляет: "Не знаю, что движет другими девочками, которые никак не связаны со спортом. Думаю, что эмоции. Да и ты можешь пойти в ресторан/в клуб и потратить кучу денег, проесть, пропить и потусоваться. Либо ты потратишь деньги на свое здоровье, на свою красоту, на свою внешность. Ты сам выбираешь, куда тратить".

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