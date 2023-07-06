Особые правила для россиян, спорный плакат и Джокович, который сушил траву: Уимблдон-2023

На официальный постер Уимблдона-2023 не попал также британский теннисист Энди Маррей, который является двукратным чемпионом турнира. И если в теннисных кругах подобное решение художников вызвало негодование, то сам британец был сдержан и скромен: "Я думаю, что игроки, изображённые на афише - это те люди, у которых была невероятная карьера и которые были невероятно успешны на Уимблдоне", - сказал Маррей Independent.

Кстати, вышеупомянутая Винус Уильямс уже оказалась в центре скандала на текущем турнире. Американка в первом круге соревнований встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и потерпела поражение со счётом 4:6, 3:6.

В последнем розыгрыше судьи сначала зафиксировали аут после удара Свитолиной, но на видеоповторе оказалось, что мяч попал в корт. Уильямс хотела переиграть очко, но судья на вышке Мария Чичак отказалась и отдала очко украинке. После игры 43-летняя Уильямс отказалась пожимать руку судье.

🎾 @trtsporyildiz'dan naklen yayınlanan Wimbledon tek kadınlar ana tablo maçında Venus Williams'ı 2-0 mağlup eden Elina Svitolina, adını bir üst tura yazdırdı.



🆚 6-4 ve 6-3 pic.twitter.com/3xlZrMksAO — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2023

Всем известно, что уже больше года российские и белорусские теннисисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе - это цена за действия России после 24 февраля 2022 года.

Год назад организаторы Уимблдона оказались не настолько лояльными и вовсе решили не допускать россиян и белорусов к участию в турнире. Руководство ATP и WTA раскритиковало их за "жёсткие меры" и объявило, что Уимблдон-2022 пройдёт без начисления рейтинговых очков.

В этом году российские и белорусские спортсмены принимают участие в Уимблдоне, но при определённых условиях. Спортсмены обеих стран должны были подписать декларацию о нейтралитете и не могут выражать поддержку вторжению России в Украину.

Позднее "декларацию о нейтралитете" дополнили, и теперь спортсмены, подписавшие документ, должны доказать, что разорвали контракт с компаниями, управляемыми или контролируемыми лицами, находящимися под западными санкциями.

Вероятно, из-за этого нововведения с квалификации Уимблдона снялась россиянка Полина Кудерметова, которая выступала с нашивкой компании "Татнефть", находящейся под санкциями ЕС.