Особые правила для россиян, спорный плакат и Джокович, который сушил траву: Уимблдон-2023

Уимблдон 2023 года только набирает обороты, но скандалов и недовольств вокруг турнира уже предостаточно.
Уже в понедельник появилась информация о том, что некоторым болельщикам пришлость выстоять в очереди 10 часов, чтобы попасть на трибуны. Естественно, не все были настолько упорными, некоторым пришлось отправиться домой, не добравшись до цели.
Причина в экоактивистах, которые в последнее время срывали не одно спортивное мероприятие. Организаторам пришлось повысить меры безопасности и более тщательно досматривать болельщиков на входе.
The Guardian пишет, что перечень предметов, запрещённых к проносу на трибуны, состоит из 19 позиций. Неудивительно, что проверки занимают так много времени.
Джина Смит Морган, приехавшая из Атланты (США), покинула очередь около обеда после более семи часов ожидания из-за отсутствия движения и информации о происходящем. "Это невероятно разочаровывает, - сказала она. - Уимблдон был в списке моих желаний. Я люблю эту красивую традицию и вашу страну. Просто полный облом".
Организаторы принесли извинения за длительные задержки. Их представитель сказал, что с 10 утра на территории был постоянный поток людей, но "очередь из-за проверок двигалась медленнее, чем в предыдущие годы. Мы искренне благодарим гостей в очереди за их терпение и понимание".
На очередях недовольства не закончились. После того как болельщики добрались до стадиона, начались дальнейшие задержки - на этот раз из-за дождя. Так, например, из-за погодных условий на полтора часа задержали начало матча между аргентинцем Педро Кашеном и сербом Новаком Джоковичем.
Организаторы долго принимали решение по поводу закрытия крыши на центральном корте, из-за чего покрытие стало влажным. После того как крышу всё-таки закрыли, Джокович в шутку помогал высушивать траву при помощи полотенца и начал аплодировать, когда сотрудники стадиона с сушилками для травы наконец прибыли на место.
Изменения в расписании турнира также коснулись и латвийской теннисистки Алёны Остапенко, чей матч первого круга, запланированный на вторник, не состоялся и был перенесён на среду.
На самом деле скандал вокруг Уимблдона разразился ещё до его начала. Всё из-за плаката, выпущенного перед стартом турнира. На нём на переднем плане художник изобразил Карлоса Алькараса и Янника Синнера - игроков, за которыми видят будущее тенниса. Дальше в обнимку с лестницы спускаются Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а за их спинами уже все остальные.
Фанатов тенниса разозлило не только то, что некоторых легенд задвинули слишком далеко, но и место, отведённое для женщин. Людям не понравилось, что теннисистки находятся за спинами мужчин.
Учитывая, что легендарные сёстры Винус и Серена Уильямс на двоих имеют 12 титулов Уимблдонского турнира, их место на лестнице действительно выглядит странновато.
На официальный постер Уимблдона-2023 не попал также британский теннисист Энди Маррей, который является двукратным чемпионом турнира. И если в теннисных кругах подобное решение художников вызвало негодование, то сам британец был сдержан и скромен: "Я думаю, что игроки, изображённые на афише - это те люди, у которых была невероятная карьера и которые были невероятно успешны на Уимблдоне", - сказал Маррей Independent.
Кстати, вышеупомянутая Винус Уильямс уже оказалась в центре скандала на текущем турнире. Американка в первом круге соревнований встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и потерпела поражение со счётом 4:6, 3:6.
В последнем розыгрыше судьи сначала зафиксировали аут после удара Свитолиной, но на видеоповторе оказалось, что мяч попал в корт. Уильямс хотела переиграть очко, но судья на вышке Мария Чичак отказалась и отдала очко украинке. После игры 43-летняя Уильямс отказалась пожимать руку судье.
🎾 @trtsporyildiz'dan naklen yayınlanan Wimbledon tek kadınlar ana tablo maçında Venus Williams'ı 2-0 mağlup eden Elina Svitolina, adını bir üst tura yazdırdı.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2023
🆚 6-4 ve 6-3 pic.twitter.com/3xlZrMksAO
Всем известно, что уже больше года российские и белорусские теннисисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе - это цена за действия России после 24 февраля 2022 года.
Год назад организаторы Уимблдона оказались не настолько лояльными и вовсе решили не допускать россиян и белорусов к участию в турнире. Руководство ATP и WTA раскритиковало их за "жёсткие меры" и объявило, что Уимблдон-2022 пройдёт без начисления рейтинговых очков.
В этом году российские и белорусские спортсмены принимают участие в Уимблдоне, но при определённых условиях. Спортсмены обеих стран должны были подписать декларацию о нейтралитете и не могут выражать поддержку вторжению России в Украину.
Позднее "декларацию о нейтралитете" дополнили, и теперь спортсмены, подписавшие документ, должны доказать, что разорвали контракт с компаниями, управляемыми или контролируемыми лицами, находящимися под западными санкциями.
Вероятно, из-за этого нововведения с квалификации Уимблдона снялась россиянка Полина Кудерметова, которая выступала с нашивкой компании "Татнефть", находящейся под санкциями ЕС.
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