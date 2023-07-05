После мятежа Пригожина пропал еще один российский генерал

Евкуров перестал появляться на публичных мероприятиях Минобороны вскоре после исчезновения из публичного пространства генерала Сергея Суровикина.

Как писали британские спецслужбы в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине в среду, 5 июля, Евкуров отсутствовал на заседании Минобороны на этой неделе, где министр обороны Сергей Шойгу впервые публично прокомментировал мятеж Пригожина.

Во время восстания Евкуров находился в штабе Южного военного округа в занятом повстанцами Ростове-на-Дону. На видео, снятом в штабе во время мятежа, видно, как Евкуров разговаривает с Пригожиным.

Фото: Reuters/ScanPix

Евкуров получил звание Героя России, а также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", "За мужество" и "За отвагу".

Генерал Сергей Суровикин не появляется на публике более двух недель. Ранее в СМИ сообщалось, что он был задержан или даже арестован.

Эта информация официально не подтверждена. В настоящее время местонахождение Суровикина неизвестно.