Еще один высокопоставленный российский генерал - заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров - исчез из публичного пространства после того, как Евгений Пригожин, лидер ЧВК "Вагнер", попытался совершить военный переворот. Об этом сообщает The Moscow Times.
После мятежа Пригожина пропал еще один российский генерал
Евкуров перестал появляться на публичных мероприятиях Минобороны вскоре после исчезновения из публичного пространства генерала Сергея Суровикина.
Как писали британские спецслужбы в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине в среду, 5 июля, Евкуров отсутствовал на заседании Минобороны на этой неделе, где министр обороны Сергей Шойгу впервые публично прокомментировал мятеж Пригожина.
Во время восстания Евкуров находился в штабе Южного военного округа в занятом повстанцами Ростове-на-Дону. На видео, снятом в штабе во время мятежа, видно, как Евкуров разговаривает с Пригожиным.
Евкуров получил звание Героя России, а также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", "За мужество" и "За отвагу".
Генерал Сергей Суровикин не появляется на публике более двух недель. Ранее в СМИ сообщалось, что он был задержан или даже арестован.
Эта информация официально не подтверждена. В настоящее время местонахождение Суровикина неизвестно.
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