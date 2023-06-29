Мятеж Пригожина: The Moscow Times сообщает об аресте Суровикина

"Будут новости в контексте Пригожина. Видимо, он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа], и его за яйца хватанули", - сказал источник.

При этом он не рассказал, где сейчас находится Суровикин: "Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют".

"Там история с ним была не "ОК". Для власти. Больше ничего не могу говорить", - прокомментировал причину ареста другой источник.

Первым о возможном аресте Суровикина написал блогер-пропагандист Владимир Романов в своем Telegram-канале.

По его информации, генерала арестовали 25 июня, то есть на следующий день после завершения мятежа ЧВК "Вагнер".

Романов заявил, что Суровикин доставлен в изолятор в "Лефортово".

По словам источника The Moscow Times, непонятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина.

"Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству", - сказал источник СМИ.

Из-за этого, по его словам, могло сложиться впечатление, что Суровикин входит в "пригожинскую коалицию".

При этом видео Суровикин все-таки записал видео, в котором призвал наемников ЧВК "Вагнер" "остановиться" и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Суровикин "три дня не контактировал с семьей", также не отвечает его охрана.