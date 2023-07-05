Остапенко одержала убедительную победу и вышла во второй круг Уимблдона

Остапенко занимает 17-е место в рейтинге WTA, она также посеяна на турнире под этим номером, а Миннен находится на 123-м месте и участвовала в квалификации, чтобы попасть в основную сетку турнира.

Общая продолжительность матча составила 1 час 3 минуты, он завершился победой латвийской спортсменки со счетом 6:1, 6:2.

Остапенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету бельгийской теннисистки одна подача навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Во втором круге латвийская теннисистка встретится с румынкой Сораной Кирстя (WTA 37), которая обыграла немку Татьяну Марию (WTA 62) 6:1, 2:6, 6:3.

Для 26-летней Остапенко будет восьмой старт на Уимблдоне. Ее лучшее достижение - полуфинал в 2018 году. Между тем 25-летняя Миннен выступала на Уимблдонском турнире последние два года и прошла во второй круг в прошлом году.

Напомним, что Остапенко одержала победу в турнире WTA 250 в Бирмингеме, завоевав свой первый титул в сезоне, а затем из-за проблем со здоровьем не доиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Истборне.